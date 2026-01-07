Miasto zbudowane od zera, naszkicowane w pracowniach architektonicznych, powstanie w połowie drogi między Warszawą a Łodzią. Maciej Lasek, rządowy pełnomocnik ds. CPK, dał temu projektowi zielone światło, podpisując strategię obszaru otoczenia lotniska do 2044 roku. Dotyczy ona aż 1080 kilometrów kwadratowych. To obszar dwa razy większy niż Warszawa.

Co to jest Airport City?

Wraz z budową lotniska, znanego obecnie jako Port Polska, na terenie gminy Baranów pojawi się zapotrzebowanie na dodatkowe usługi. Nie jest to zaskoczenie, podobne Airport City powstają przy każdym większym lotnisku na świecie. W przypadku CPK spółka zaplanowała jego rozwój.

Jak ustaliliśmy, jeszcze w czasie prac koncepcyjnych biuro architektoniczne Foster + Partner dostało za zadanie określenie założeń urbanistycznych dla Airport City. W dużym uproszczeniu chodziło o narysowanie całego miasta, które stanie się centrum biznesowym, ale także miejscem pracy i zamieszkania dla tysięcy osób.

- Wydaje nam się, że Aiport City może rozwijać się szybciej niż się spodziewamy – powiedział Krzysztof Górnicki z pracowni Foster + Partners, gdy rozmawiałem z nim na potrzeby podcastu architektonicznego na YouTube.

Jakie będzie nowe miasto?

Szczegóły dotyczące Airport City znalazły się w rządowych dokumentach podpisanych przez ministra Laska. Nowe miasto ma być wielofunkcyjne i zaawansowane technologicznie. Pojawiła się również informacja, że powinno pełnić rolę „Bramy do Polski”.

„Tereny przy głównych ciągach komunikacyjnych (głównie drogowych) przekształcą się w nowoczesny park biznesowy z całością infrastruktury biznesowej, biurowej i rekreacyjnej” – czytamy.

Ministerstwo szacuje, że na terenie lotniska, a także Airport City do 2044 roku pojawi się ok. 40-45 tys. miejsc pracy. Głównie w takich branżach jak:

lotnictwo (w tym aviation services)

IT

innowacje

finanse

consulting.

Pierwszy etap: do 2044 roku

Do 2044 roku Airport City ma zająć obszar 64 hektarów. W tym czasie zbudowana ma zostać „dzielnica o charakterze wielofunkcyjnym, zaplanowana i zaprojektowana w zgodzie ze współczesnymi trendami w urbanistyce w szczególności w zakresie tworzenia wysokiej jakości przestrzeni publicznych, implementacji technologii smart city i charakteryzującej się wysokim stopniem dostępności dla pieszych wraz z komfortowym dostępem do komunikacji publicznej”.

Ze względu na niewielki obszar oraz potencjalną gęstą zabudowę, architekci proponują, by do minimum ograniczyć ruch samochodów po Airport City. Głównym szlakiem komunikacyjnym będzie najprawdopodobniej aleja wychodząca wprost z terminala lotniczego. Zabudowa w pierwszej fazie będzie ograniczona strukturalnie przez planowane obwodnice CPK.

Na obecnym etapie przewiduje się powstanie:

obiektów hotelowych

biurowców

centrów technologicznych i biznesowych.

Mają one zostać uzupełnione o obiekty o funkcjach kulturalnych oraz rekreacyjno-rozrywkowych.

Początkowo w Airport City nie będą powstawały typowe osiedla mieszkaniowe, jednak według strategii w bezpośrednim otoczeniu lotniska (wspomniane wcześniej 1080 km kw.) do 2044 roku zamieszkać ma dodatkowe ok. 30 tys. osób.

Wizja przyszłości: polska Dolina Krzemowa?

W listopadzie spółka CPK ogłosiła przetarg na stworzenie wizji Airport City na kolejne 30 lat. Rozwój wokół lotniska ma być kluczowy dla „dywersyfikacji przychodów CPK”. Według dokumentów, spółka chciałaby stworzyć tam hub technologiczny o znaczeniu globalnym z centrami innowacji oraz miejscami przeznaczonymi pod start up’y.

Nowa zabudowa powstałaby również w porozumieniu z międzynarodowymi inwestorami, dla których ważnym benefitem jest bliskość lotniska. Szczegółowe branże oraz potencjalne sektory kompatybilne z tą lokalizacją wskazać ma wykonawca wizji. W przetargu zgłosiły się cztery podmioty oferując od 490 tys. zł do 2,2 mln zł.