Niedziele handlowe od 15 marca. Nowe prawo w ponad 150 miastach i gminach

Zmiany dotyczą łącznie ponad 150 miast i gmin w północnych landach Niemiec. W Szlezwiku-Holsztynie niedzielny handel będzie możliwy m.in. na wyspach Sylt, Amrum, Föhr oraz w nadbałtyckich miejscowościach takich jak Scharbeutz, Damp czy Eckernförde. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim sklepy będą mogły otwierać się m.in. na wyspach Uznam i Rugia oraz w regionie Rostocku – podał "Bild".

Sklepy w tych miejscowościach będą mogły działać do sześciu godzin w niedziele i święta w godzinach 11:00–19:00. Przepisy będą obowiązywać głównie w sezonie turystycznym, od 15 marca do 31 października, a także w okresie świątecznym od 17 grudnia do 8 stycznia. Wyjątkiem jest wyspa Helgoland, gdzie handel może trwać nawet od 8:00 do 20:00. Nie wszystkie placówki skorzystają jednak z nowych regulacji. W Szlezwiku-Holsztynie w niedziele otwarte będą głównie sklepy sprzedające artykuły codziennego użytku.

Sklepy czynne w niedziele co tydzień od 15 marca. Związki zawodowe mówią "nie"

Nowe przepisy wywołują sprzeciw związków zawodowych. Organizacja Verdi podkreśla, że handel w niedziele zwiększa obciążenie pracowników i utrudnia życie rodzinne. Jej przedstawiciele zwracają też uwagę, że dodatkowe godziny handlu niekoniecznie przekładają się na większe dochody branży. – Przepisy stanowią dodatkowe obciążenie dla pracowników i są szkodliwe dla rodzin. Nie akceptujemy ich – powiedział "Bildowi" przedstawiciel związku Bert Stach.

Spór o niedziele handlowe. Polacy mają dość niedziel z zakazem handlu, chcą zmian w prawie

Równocześnie w Polsce niezmiennie toczą się dyskusje na temat powrotu niedziel handlowych. Według TVN24 połowa badanych popiera powrót zakupów w niedzielę w różnych wariantach, 36 proc. jest przeciwnych, a 14 proc. nie ma zdania. Dla jednej czwartej respondentów optymalne byłoby, aby każda niedziela była handlowa, tyle samo osób uważa, że wystarczą dwie niedziele w miesiącu. Natomiast 16 proc. wskazało jedną niedzielę handlową, a 20 proc. – "niedziele bez zakupów".

Dwie niedziele handlowe w każdym miesięcy. Projekt ograniczający zakaz handlu w niedzielę

21 marca 2024 roku grupa posłów ówczesnego Klubu Parlamentarnego Polska 2050 – Trzecia Droga złożyła projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Projekt zakłada, że zakaz nie będzie obowiązywał w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, w pierwszą niedzielę grudnia oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie (z wyłączeniem 24 grudnia), a także w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Najważniejsza zmiana przewiduje dwie handlowe niedziele w każdym miesiącu, zamiast obecnej zasady "ostatnich niedziel" w wybranych miesiącach.

Projekt wprowadza też mechanizmy ochronne dla pracowników. Każdemu miałoby przysługiwać co najmniej dwie wolne niedziele w miesiącu, a za pracę w niedzielę podwójne wynagrodzenie i dodatkowy dzień wolny. Autorzy projektu podkreślają, że obowiązujące od 2018 roku przepisy nie przyniosły oczekiwanego wsparcia dla małych sklepów, a proponowane rozwiązanie ma charakter kompromisowy.

Czy będzie więcej niedziel handlowych? Prace nad ustawą wciąż trwają, ale tempo zmian jest powolne

Projekt został poddany pierwszemu czytaniu w Sejmie 28 czerwca 2024 roku. Wniosek o jego odrzucenie nie uzyskał większości głosów, dlatego sprawa trafiła do sejmowych komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Polityki Społecznej i Rodziny. 25 lipca 2025 roku zdecydowano o przedłużeniu prac nad ustawą do 31 października 2025 roku, jednak od tego czasu działania w komisjach nie ruszyły.