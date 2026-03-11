W 2026 roku wiele samorządów w Polsce podnosi opłaty za odpady komunalne. Część samorządów podniosła opłaty za śmieci już od stycznia, inne od marca. Kolejne gminy planują wprowadzenie nowych, wyższych stawek za odbiór odpadów od 1 kwietnia.

Dziś za segregowane na pięć frakcji śmieci płacimy więcej, niż kilka lat temu płaciło się za „przywilej” wrzucania wszystkiego do jednego worka.

Obowiązkowa segregacja śmieci coraz droższa

Od 2020 roku segregacja śmieci jest w Polsce obowiązkowa. Nie ma już podziału na tańszą i droższą stawkę, mieszkańcy deklarują jedynie liczbę osób w lokalu, od której zwykle uzależniana jest wysokość opłaty na gospodarstwo domowe.

W ciągu ostatniej dekady opłaty za śmieci w poszczególnych gminach wzrosły nawet kilkukrotnie. Dziś mało kto pamięta, że w 2015 roku za segregowane odpady mieszkańcy płacili około 10 zł miesięcznie, w 2026 roku jest cztery razy drożej. Jest drożej, gdy mieszkańcy mimo obowiązku śmieci nie segregują. Może to skutkować nałożeniem kary finansowej w postaci 2- lub nawet 4-krotności podstawowej opłaty za odpady.

O wysokości opłaty decyduje rada gminy lub miasta w drodze uchwały. Taką podwyżkę podczas styczniowej Rady Miasta przegłosowano również w Gnieźnie.

O ile wzrośnie opłata za śmieci?

Zgodnie z uchwałą gnieźnieńskiej RM, od 1 stycznia nowa stawka za odbiór odpadów wyniesie 39 zł miesięcznie od osoby. Oznacza to wzrost o 6 zł w porównaniu do opłaty obowiązującej od 2023 roku.

Urzędnicy będą doręczać decyzje w soboty

Jak informuje na swojej stronie internetowej Urząd Miasta Gniezno, 12 urzędników będzie doręczać mieszkańcom decyzje o podwyższonej opłacie przez cały marzec. Urzędnicy dostarczą dokumenty osobiście, pukając do drzwi w godzinach pracy urzędu, a także wieczorem i w soboty. To oznacza, że ich wizyty można spodziewać się między 9:00 a 20:00.

Gdy nie zastaną adresata w domu, decyzja zostanie przesłana pocztą. Co ważne, urzędnicy nie będą pobierać opłat, będą również posiadać identyfikatory. To cenna informacja dla mieszkańców, która może uchronić przed ewentualnym wyłudzeniem pieniędzy ze strony oszustów chcących podszywać się pod urzędników.

Urzędnicy będą posiadali identyfikatory umożliwiające szybką weryfikację osoby doręczającej. Lista pracowników doręczających będzie również zgłoszona do Straży Miejskiej, gdzie będzie można potwierdzić tożsamość osoby doręczającej - pod numerem telefonu 604 512 000

- dodano w komunikacie.