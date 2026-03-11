Informacje o wynikach analizy przekazał Władysław Własiuk, komisarz prezydenta Ukrainy ds. polityki sankcyjnej. Jak poinformował, w szczątkach pocisku znaleziono typowe komponenty elektroniczne produkowane przez zachodnie firmy, w tym STMicroelectronics, u-blox, Analog Devices oraz Texas Instruments. Oprócz nich zidentyfikowano również części wyprodukowane przez białoruski zakład Integral z Mińska.

Nowa broń Rosji pod lupą Ukraińców. Trop prowadzi na Białoruś

Według ukraińskiego wywiadu pocisk wyposażony jest w system nawigacyjny Kometa, wykorzystujący 12 antenowych modułów oraz mikrochipy produkcji amerykańskiej lub chińskiej. W konstrukcji znajduje się również pokładowa jednostka sterująca Baget, zawierająca pamięci wyprodukowane na Tajwanie, złącze przełączające z Niemiec oraz kolejne mikrochipy pochodzące ze Stanów Zjednoczonych.

Jednym z ważnych elementów ujawnionych podczas analizy była rola białoruskiego przedsiębiorstwa Integral. Zakład, założony w 1962 roku w Mińsku, jest dużym producentem układów scalonych oraz wyświetlaczy ciekłokrystalicznych. Firma od lat współpracuje z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym, dostarczając bazę komponentów elektronicznych do różnych systemów uzbrojenia.

Białoruski ślad w rosyjskiej broni. Ważna rola zakładu z Mińska

Integral bierze udział m.in. w produkcji pocisków manewrujących Kh-101. Przedsiębiorstwo wytwarza dla nich szereg mikrochipów, takich jak 1533SP1, 1533AP6, 1533ID7, 1533AP3, 9000RU4U czy 588IR1. Elementy te są wykorzystywane w pokładowych systemach obliczeniowych, jednostkach sterujących oraz systemach nawigacyjnych rakiet.

Zakład uczestniczy także w produkcji pocisków manewrujących 9M727 dla systemu operacyjno-taktycznego Iskander-K. W tym przypadku dostarcza między innymi czterobitowe selektory 1533KP14.2235, czterokanałowe formery 1533AP5 oraz przerzutniki typu D 1533IR38, które są wykorzystywane w pokładowym komputerze cyfrowym Zarya-61M oraz systemach pomiaru ciśnienia powietrza.

Co kryje rakieta Izdielije-30? Ujawniono kluczowe systemy

Szczegółowe informacje na temat konstrukcji Izdielija-30 opublikował ukraiński wywiad wojskowy na portalu War & Sanctions. Eksperci zaprezentowali interaktywny model 3D pocisku oraz listę 20 przedsiębiorstw zaangażowanych w jego produkcję. Z opublikowanych danych wynika, że pocisk ma rozpiętość skrzydeł około trzech metrów, może przenosić głowicę bojową o masie do 800 kilogramów, a jego zasięg wynosi co najmniej 1500 kilometrów.

Konstrukcja Izdielija-30 wykorzystuje również rozwiązania znane z innych rosyjskich systemów uzbrojenia. Na przykład pirozawór układu pneumatycznego jest identyczny z elementem stosowanym w przeciwokrętowym pocisku Kh-35U. Z kolei katapultowe urządzenie startowe jest konstrukcyjnie podobne do systemów wykorzystywanych w lotniczych pociskach manewrujących Kh-101 oraz w starszych rakietach Kh-55.

