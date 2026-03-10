Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy z tego, że w systemie funkcjonują dwie bardzo podobne nazwy: zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatek pielęgnacyjny. Mimo że służą wsparciu osób z ograniczoną sprawnością, pochodzą z zupełnie innych źródeł i nigdy nie mogą być wypłacane jednocześnie.

Aby uniknąć problemów, musisz wiedzieć, kto odpowiada za Twoje pieniądze:

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest przez urząd gminy lub miasta (np. przez MOPS lub GOPS). Jest on przyznawany na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności osobom, które wymagają wsparcia.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przysługuje on każdej osobie, która ukończyła 75 lat, a także osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji.

Pamiętaj: prawo zabrania pobierania obu tych świadczeń w tym samym czasie.

Dlaczego ZUS i gmina mogą upomnieć się o zwrot pieniędzy?

Największe niebezpieczeństwo pojawia się w momencie ukończenia 75 lat. Wtedy ZUS z automatu przyznaje seniorowi dodatek pielęgnacyjny do emerytury. Problem w tym, że systemy informatyczne urzędów gmin i ZUS nie zawsze komunikują się ze sobą w czasie rzeczywistym. Jeśli senior pobierał zasiłek pielęgnacyjny z gminy, po uzyskaniu dodatku z ZUS automatycznie zaczyna otrzymywać dwa świadczenia naraz. Nawet jeśli stało się to "automatycznie" i bez złych intencji, prawo uznaje takie pieniądze za nienależnie pobrane. W takiej sytuacji gmina ma prawo wydać decyzję żądającą zwrotu wypłaconych kwot, często wraz z odsetkami za opóźnienie. Dla wielu osób oznacza to konieczność oddania kilku tysięcy złotych, co stanowi ogromne obciążenie dla domowego budżetu.

Co musisz zrobić, aby być bezpiecznym?

Jeśli właśnie ukończyłeś 75 lat lub spodziewasz się automatycznego przyznania dodatku z ZUS, nie czekaj na pismo z urzędu. Podejmij te trzy kroki:

Sprawdź swoją decyzję z ZUS: Upewnij się, że dodatek pielęgnacyjny został Ci przyznany. Poinformuj swój urząd gminy: Jeśli pobierałeś zasiłek pielęgnacyjny, udaj się niezwłocznie do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej (GOPS/MOPS). Złóż wniosek o wstrzymanie wypłaty: Złóż pisemną rezygnację z zasiłku pielęgnacyjnego w gminie, informując urzędników, że od danego miesiąca otrzymujesz już dodatek pielęgnacyjny z ZUS.

