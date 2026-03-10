Mogłoby się wydawać, że konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynie wyłącznie na ceny lotów i wycieczek w region Zatoki Perskiej i kraje sąsiadujące z Iranem i Izraelem. Naturalnie takie kierunki jak ZEA czy Egipt - przynajmniej na początku konfliktu - części turystów przestały kojarzyć się z bezpiecznym wypoczynkiem.

Na forach pojawiło się mnóstwo ofert odsprzedaży wycieczek do Egiptu, Dubaju czy Omanu. Z pewnością znaleźli się tacy, którzy dzięki temu kupili tańsze wczasy, jednak wszystko wskazuje na to, że wakacje 2026 będą sporo droższe i to nie tylko w krajach zagrożonych atakami odwetowymi ze strony Iranu.

Drożeją wycieczki do Turcji, Egiptu, Grecji, na Wyspy Kanaryjskie

Pierwszym powodem wzrostu cen wycieczek all inclusive jest początek marca. W tym okresie kończy się już first minute dla wyjazdów wakacyjnych. Najlepsze ceny można było uzyskać kupując wycieczki od września do grudnia, styczeń i luty także z reguły jest dobrym czasem na planowanie wakacji. Marzec i kolejne miesiące przynoszą zwykle wzrosty cen wyjazdów wakacyjnych.

W tym roku część osób liczyła na znaczące obniżki cen, zwłaszcza do krajów takich jak Egipt, Turcja czy Cypr, które przynajmniej u niektórych budzą obawy o bezpieczeństwo. Jednak już wiadomo, że nie ma co liczyć na to, że wakacje 2026 będą tańsze z uwagi na konflikt na Bliskim Wschodzie. Wzrost przeciwnie: kryzys irański spowodował wzrost cen ropy, co bezpośrednio przekłada się na koszty lotów.

Drożeją nie tylko popularne wśród Polaków kierunki takie jak Turcja i Egipt, które leżą nieco bliżej strefy konfliktu, lecz także te uważane za najbezpieczniejsze, a przy tym cieszące się niesłabnącym powodzeniem, jak Grecja czy Wyspy Kanaryjskie.

Jak wynika z raportu z monitorowania cen Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, średni koszt 7-dniowego wyjazdu na wakacje all inclusive w szczycie sezonu (3-9 sierpnia 2026) wzrósł o 136 zł. To najwyższa podwyżka cen wyjazdów wakacyjnych od początku sprzedaży ofert wyjazdów wakacyjnych.

Przykład Wyraźnie podrożały popularne wakacyjne destynacje Polaków: pobyt na Wyspach Kanaryjskich jest droższy o 328 zł, w Turcji o 301 zł. Drożej zapłacimy również za 7-dniowy pobyt w Grecji i w Egipcie: odpowiednio o 209 zł i 205 zł.

Tańsze wycieczki na Sycylię, Cypr i do Albanii

Jak wynika z najnowszych danych TravelDATA, największe obniżki cen zaobserwowano w wycieczkach do Hiszpanii kontynentalnej, do Kalabrii we Włoszech, Albanii, na Sycylię i na Cypr.

Najbardziej potaniała Kalabria - ceny tygodniowych wycieczek spadły o 354 zł. Sycylia potaniała o 181 zł, Cypr o 101 zł. Na podobnym poziomie utrzymują się ceny wycieczek do Bułgarii (zanotowano niewielki wzrost: o 14 zł).