Limit na kwartał zamiast miesiąca

Dotychczasowy miesięczny limit dla działalności nierejestrowanej wynosił 75% płacy minimalnej. W 2025 roku to 3499,50 zł. Przekroczenie tego progu choćby o złotówkę skutkowało obowiązkiem rejestracji działalności. Od 2026 roku podejście się zmieni, limitem będzie suma przychodów z trzech miesięcy, co daje większą swobodę i zmniejsza ryzyko „wypadnięcia” z nierejestrowanej działalności.

To szczególnie dobra wiadomość dla tych, którzy zarabiają nierównomiernie, np. rękodzielników, korepetytorów czy osób prowadzących sezonowe usługi. Nawet jeśli w jednym miesiącu zarobią więcej, nadal mogą mieścić się w kwartalnym limicie.

Kiedy musisz założyć firmę?

Przekroczenie limitu przychodu 10 813,50 zł w kwartale będzie oznaczać od 2026 r. konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej. Na złożenie wniosku w CEIDG jest 7 dni od momentu przekroczenia limitu. W przeciwnym razie, szykuj się, kłopoty z fiskusem gwarantowane.

Co wlicza się do limitu?

Do limitu wlicza się wszystkie kwoty należne, nawet jeśli klient jeszcze nie zapłacił. Liczy się więc moment sprzedaży lub wystawienia faktury. Nie wlicza się natomiast zwrotów, bonifikat i skont – czyli np. zniżek za wcześniejszą płatność.

Ważne jest też rozróżnienie: limit przychodów do oceny, czy można prowadzić działalność nierejestrowaną, to coś innego niż przychód podatkowy. Dla celów podatkowych liczą się tylko faktycznie otrzymane pieniądze. Czyli – urząd skarbowy nie uzna faktury za przychód, dopóki klient nie zapłaci.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Z tej formy zarabiania mogą skorzystać osoby, które w ostatnich 60 miesiącach nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej. To rozwiązanie idealne dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił na rynku, bez kosztów i obowiązków związanych z firmą.

Podsumowanie? Mniej biurokracji, więcej możliwości.

Zmiany od 2026 roku to ukłon w stronę mikroprzedsiębiorców i osób chcących dorobić na własnych zasadach. Nowe limity zwiększają bezpieczeństwo i elastyczność. Teraz łatwiej będzie zarabiać bez ryzyka formalnych problemów, o ile pilnujesz kwartału, a nie tylko pojedynczego miesiąca.