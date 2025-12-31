Skala wzrostu bogactwa jest bezprecedensowa

Tegoroczna skala wzrostu bogactwa jest bezprecedensowa - podkreśliła agencja.

Około jednej czwartej wszystkich zysków najbogatszych 500 ludzi świata przypadło na zaledwie osiem osób, w tym prezesa Oracle Larry'ego Ellisona, szefa Tesli Elona Muska, współzałożyciela firmy Alphabet Larry'ego Page'a i założyciela Amazona Jeffa Bezosa. W zeszłym roku - przypomniał Bloomberg - ośmiu najbogatszych ludzi mogło pochwalić się 43-procentowym udziałem w zyskach.

Majątek Muska wzrósł w 2025 r. o ponad 190 mld dolarów, a Ellisona - o ponad 57 mld dolarów.

Wzrost majątku rodziny Donalda Trumpa

Donald Trump i jego rodzina wzbogacili się o 282 miliony dolarów, a ich obecna fortuna wyceniana jest na 6,8 miliarda dolarów. W maju br. Bloomberg stwierdził, że rodzina amerykańskiego przywódcy „zmienia prezydenturę w najbardziej dochodowe przedsięwzięcie w historii”.