Przydatna funkcja w mObywatelu. Blokada jednym kliknięciem

Aplikacja mObywatel zyskała nową funkcjonalność. Teraz nie tylko możesz zastrzec swój PESEL, ale również ustawić automatyczne powiadomienia o każdej próbie sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej przez banki, firmy pożyczkowe, a nawet operatorów komórkowych. System działa w czasie rzeczywistym - jeśli oszust spróbuje wziąć telefon na raty na Twoje nazwisko, otrzymasz alert na telefon w sekundę po tym, jak pracownik salonu wpisze Twoje dane do systemu. Co ważne, od 2026 roku prawo stoi po stronie obywatela: jeśli bank udzieli kredytu na zastrzeżony numer PESEL, nie ma on prawa domagać się spłaty od osoby, której dane skradziono.

Koszyk wielkanocny 2026. Czy święconka będzie tańsza niż przed rokiem? Oto prognozy cen żywności
Koszyk wielkanocny 2026. Czy święconka będzie tańsza niż przed rokiem? Oto prognozy cen żywności

Zobacz również

Plaga fałszywych SMS-ów. "Dopłata do prądu" hitem

Oszuści wyjątkowo sprawnie wykorzystują zamieszanie wokół nowych taryf energetycznych. Miliony Polaków otrzymały w ostatnich dniach wiadomości o rzekomej "niedopłacie do rachunku za prąd" w kwocie kilku złotych. Kliknięcie w link prowadzi do łudząco podobnej strony banku, która służy do czyszczenia konta z oszczędności życia. Służby cyberbezpieczeństwa ostrzegają: oszuści zaczęli stosować technologię deepfake głosowego. Możesz odebrać telefon od "pracownika banku", który brzmi jak człowiek, zna Twoje imię i informuje o rzekomej próbie włamania na konto. To wyrafinowany atak, który ma skłonić Cię do przelania środków na tzw. "bezpieczne konto techniczne". Pamiętaj - żaden bank w Polsce nie prosi o takie operacje przez telefon.

Abonament RTV w lutym 2026. Nowy próg emerytury i kary za smartfony. Czy musisz wpuścić kontrolera?
Abonament RTV w lutym 2026. Nowy próg emerytury i kary za smartfony. Czy musisz wpuścić kontrolera?

Zobacz również

QR kody na parkomatach. Nowa pułapka w dużych miastach

Kolejnym tematem, który ostatnio zelektryzował mieszkańców Warszawy, Krakowa i Wrocławia, są fałszywe naklejki z kodami QR na parkomatach i ładowarkach aut elektrycznych. Oszuści naklejają je na oficjalne urządzenia, sugerując szybką płatność smartfonem. Po zeskanowaniu kodu użytkownik trafia na stronę, która wyłudza dane karty płatniczej. Tylko w pierwszej połowie lutego zgłoszono kilkaset takich przypadków. Eksperci radzą: w 2026 roku najbezpieczniejszą formą płatności za parking są oficjalne aplikacje miejskie pobrane bezpośrednio ze sklepów Google Play lub App Store, a nie skanowanie przypadkowych kodów znalezionych na ulicy.

Tyle obecnie kosztuje tona węgla, pelletu i metr drewna w 2026 roku. Oto ceny
Tyle obecnie kosztuje tona węgla, pelletu i metr drewna w 2026 roku. Oto ceny

Zobacz również

Jak sprawdzić, czy Twoje dane wyciekły?

Jeśli obawiasz się, że Twój PESEL lub hasła są już w sieci, marzec 2026 idealny czas na przeprowadzenie cyfrowego audytu. Istnieją darmowe narzędzia rządowe oraz międzynarodowe serwisy, które po wpisaniu adresu e-mail pokazują, w jakich wyciekach brały udział Twoje dane. Najważniejszą poradą jest zmiana haseł do bankowości oraz włączenie weryfikacji dwuetapowej (2FA) wszędzie, gdzie to możliwe. W dobie AI i masowych wycieków, samo hasło - nawet skomplikowane - przestało być wystarczającą barierą dla przestępców. Ochrona własnego PESEL-u to w 2026 roku nie tylko opcja, ale obowiązek każdego, kto chce uniknąć wieloletnich batalii sądowych o nieswoje długi.

Czy opłaca się przejść na emeryturę wcześniej? Liczymy stratę na kapitale w ZUS
Czy opłaca się przejść na emeryturę wcześniej? Liczymy stratę na kapitale w ZUS

Zobacz również

W ten sposób zablokujesz złodziejom drogę do Twoich pieniędzy

Oto błyskawiczna instrukcja, jak przejąć pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem finansowym. Dzięki tym trzem krokom nie tylko sprawdzisz historię zapytań o Twój PESEL, ale też zablokujesz złodziejom drogę do Twoich pieniędzy raz na zawsze.

KROK 1: Sprawdź "Historię weryfikacji" w aplikacji mObywatel

Otwórz aplikację mObywatel 2.0 (upewnij się, że masz aktualną wersję z marca 2026). Wejdź w usługę Zastrzeż PESEL, a następnie wybierz zakładkę Historia weryfikacji. To tutaj zobaczysz czarno na białym, jaki bank, notariusz lub firma telekomunikacyjna sprawdzały Twoje dane w ostatnim czasie. Jeśli na liście widzisz instytucję, z którą nie masz nic wspólnego - to czerwona flaga, że ktoś właśnie próbuje wyłudzić na Ciebie kredyt.

KROK 2: Aktywuj "Alerty Bezpieczeństwa" (Nowość 2026)

W tej samej usłudze (Zastrzeż PESEL) przejdź do ustawień i zaznacz opcję "Powiadomienia o próbie użycia". Od lutego 2026 roku system mObywatel przesyła powiadomienie PUSH w czasie rzeczywistym, gdy tylko jakakolwiek instytucja zapyta o Twój PESEL w systemie międzybankowym. Dzięki temu możesz zareagować natychmiast, dzwoniąc na infolinię danego banku i blokując proces kredytowy, zanim oszust wyjdzie z gotówką.

KROK 3: Sprawdź listę "Zastrzeżeń" u operatorów płatności

Pamiętaj, że banki to nie wszystko. Wejdź na stronę systemu BIK (Biuro Informacji Kredytowej) lub skorzystaj z rządowej wyszukiwarki wycieków danych w panelu mObywatela (sekcja "Bezpieczeństwo"). Sprawdź, czy Twój adres e-mail powiązany z bankowością nie pojawił się w ostatnich bazach danych z wycieków (szczególnie tych z początku 2026 roku). Jeśli tak - natychmiast zmień hasło do banku, nawet jeśli Twój PESEL jest zastrzeżony.

Ważne: Zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel jest całkowicie darmowe i działa natychmiastowo. Od 2026 roku, jeśli masz aktywne zastrzeżenie, nie musisz spłacać kredytu, który ktoś wziął na Twoje dane - to bank bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niedopełnienie procedur.

Polecamy: Kodeks pracy 2026