Przydatna funkcja w mObywatelu. Blokada jednym kliknięciem

Aplikacja mObywatel zyskała nową funkcjonalność. Teraz nie tylko możesz zastrzec swój PESEL, ale również ustawić automatyczne powiadomienia o każdej próbie sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej przez banki, firmy pożyczkowe, a nawet operatorów komórkowych. System działa w czasie rzeczywistym - jeśli oszust spróbuje wziąć telefon na raty na Twoje nazwisko, otrzymasz alert na telefon w sekundę po tym, jak pracownik salonu wpisze Twoje dane do systemu. Co ważne, od 2026 roku prawo stoi po stronie obywatela: jeśli bank udzieli kredytu na zastrzeżony numer PESEL, nie ma on prawa domagać się spłaty od osoby, której dane skradziono.

Plaga fałszywych SMS-ów. "Dopłata do prądu" hitem

Oszuści wyjątkowo sprawnie wykorzystują zamieszanie wokół nowych taryf energetycznych. Miliony Polaków otrzymały w ostatnich dniach wiadomości o rzekomej "niedopłacie do rachunku za prąd" w kwocie kilku złotych. Kliknięcie w link prowadzi do łudząco podobnej strony banku, która służy do czyszczenia konta z oszczędności życia. Służby cyberbezpieczeństwa ostrzegają: oszuści zaczęli stosować technologię deepfake głosowego. Możesz odebrać telefon od "pracownika banku", który brzmi jak człowiek, zna Twoje imię i informuje o rzekomej próbie włamania na konto. To wyrafinowany atak, który ma skłonić Cię do przelania środków na tzw. "bezpieczne konto techniczne". Pamiętaj - żaden bank w Polsce nie prosi o takie operacje przez telefon.

QR kody na parkomatach. Nowa pułapka w dużych miastach

Kolejnym tematem, który ostatnio zelektryzował mieszkańców Warszawy, Krakowa i Wrocławia, są fałszywe naklejki z kodami QR na parkomatach i ładowarkach aut elektrycznych. Oszuści naklejają je na oficjalne urządzenia, sugerując szybką płatność smartfonem. Po zeskanowaniu kodu użytkownik trafia na stronę, która wyłudza dane karty płatniczej. Tylko w pierwszej połowie lutego zgłoszono kilkaset takich przypadków. Eksperci radzą: w 2026 roku najbezpieczniejszą formą płatności za parking są oficjalne aplikacje miejskie pobrane bezpośrednio ze sklepów Google Play lub App Store, a nie skanowanie przypadkowych kodów znalezionych na ulicy.

Jak sprawdzić, czy Twoje dane wyciekły?

Jeśli obawiasz się, że Twój PESEL lub hasła są już w sieci, marzec 2026 idealny czas na przeprowadzenie cyfrowego audytu. Istnieją darmowe narzędzia rządowe oraz międzynarodowe serwisy, które po wpisaniu adresu e-mail pokazują, w jakich wyciekach brały udział Twoje dane. Najważniejszą poradą jest zmiana haseł do bankowości oraz włączenie weryfikacji dwuetapowej (2FA) wszędzie, gdzie to możliwe. W dobie AI i masowych wycieków, samo hasło - nawet skomplikowane - przestało być wystarczającą barierą dla przestępców. Ochrona własnego PESEL-u to w 2026 roku nie tylko opcja, ale obowiązek każdego, kto chce uniknąć wieloletnich batalii sądowych o nieswoje długi.

W ten sposób zablokujesz złodziejom drogę do Twoich pieniędzy

Oto błyskawiczna instrukcja, jak przejąć pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem finansowym. Dzięki tym trzem krokom nie tylko sprawdzisz historię zapytań o Twój PESEL, ale też zablokujesz złodziejom drogę do Twoich pieniędzy raz na zawsze.

KROK 1: Sprawdź "Historię weryfikacji" w aplikacji mObywatel

Otwórz aplikację mObywatel 2.0 (upewnij się, że masz aktualną wersję z marca 2026). Wejdź w usługę Zastrzeż PESEL, a następnie wybierz zakładkę Historia weryfikacji. To tutaj zobaczysz czarno na białym, jaki bank, notariusz lub firma telekomunikacyjna sprawdzały Twoje dane w ostatnim czasie. Jeśli na liście widzisz instytucję, z którą nie masz nic wspólnego - to czerwona flaga, że ktoś właśnie próbuje wyłudzić na Ciebie kredyt.

KROK 2: Aktywuj "Alerty Bezpieczeństwa" (Nowość 2026)

W tej samej usłudze (Zastrzeż PESEL) przejdź do ustawień i zaznacz opcję "Powiadomienia o próbie użycia". Od lutego 2026 roku system mObywatel przesyła powiadomienie PUSH w czasie rzeczywistym, gdy tylko jakakolwiek instytucja zapyta o Twój PESEL w systemie międzybankowym. Dzięki temu możesz zareagować natychmiast, dzwoniąc na infolinię danego banku i blokując proces kredytowy, zanim oszust wyjdzie z gotówką.

KROK 3: Sprawdź listę "Zastrzeżeń" u operatorów płatności

Pamiętaj, że banki to nie wszystko. Wejdź na stronę systemu BIK (Biuro Informacji Kredytowej) lub skorzystaj z rządowej wyszukiwarki wycieków danych w panelu mObywatela (sekcja "Bezpieczeństwo"). Sprawdź, czy Twój adres e-mail powiązany z bankowością nie pojawił się w ostatnich bazach danych z wycieków (szczególnie tych z początku 2026 roku). Jeśli tak - natychmiast zmień hasło do banku, nawet jeśli Twój PESEL jest zastrzeżony.

Ważne: Zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel jest całkowicie darmowe i działa natychmiastowo. Od 2026 roku, jeśli masz aktywne zastrzeżenie, nie musisz spłacać kredytu, który ktoś wziął na Twoje dane - to bank bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niedopełnienie procedur.

