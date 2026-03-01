- (Iran - PAP) zupełnie błędnie interpretuje sytuację w Zatoce Perskiej i sytuację u nas – powiedziała amerykańskiej stacji Beth Sanner, była wiceszefowa Wywiadu Narodowego USA. - Zamiast zyskać poparcie innych państw Zatoki Perskiej, działania Teheranu wciągnęły je do „antyirańskiej koalicji” - oświadczyła.

Naloty Iranu w całej Zatoce Perskiej. Uszkodzone lotniska i zakłócenia dostaw ropy

Po pierwszej fali wspólnych ataków USA i Izraela w sobotę Iran rozpoczął naloty na cele w całej Zatoce Perskiej, od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn, uszkadzając budynki, zakłócając funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej. Rządy kilku państw regionu potępiły irańskie ataki.

Emerytowany wiceadmirał USA Kevin Donegan, były dowódca Piątej Floty Marynarki Wojennej, powiedział, że podejście Iranu wynikało z dwóch błędnych założeń.

Iran nie działał w dobrej wierze

- Po pierwsze, Iran nie działał w dobrej wierze podczas negocjacji (z USA - PAP), w związku z czym Stany Zjednoczone podjęły decyzję o skorzystaniu z opcji militarnej – ocenił. Drugim błędem Teheranu było, jego zdaniem, przekonanie, że ataki spowodują podział między państwami Zatoki Perskiej a USA.

- Nie sądzę, by to się wydarzyło – oświadczył.

Po ataku Izraela i USA na Teheran Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że przeprowadził „rozległe ataki rakietowe i dronów” na amerykańskie bazy wojskowe i izraelskie obiekty w całym regionie. Choć IRGC twierdził, że ataki były wymierzone w 27 baz amerykańskich i obiekty izraelskie, to ucierpiały również cztery lotniska cywilne w Kuwejcie, Dubaju, Abu Zabi i Katarze. Ostrzelane zostały także dwa hotele w Dubaju.(PAP)

