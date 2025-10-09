W czwartek 9 października Chiny zaostrzyły kontrolę eksportu pierwiastków ziem rzadkich, rozszerzając ograniczenia dotyczące technologii przetwarzania i deklarując zamiar ograniczenia eksportu do zagranicznych użytkowników przemysłu obronnego i półprzewodników.

Pekin zaostrza kontrole eksportu metali ziem rzadkich

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Handlu, na który powołuje się agencja Reuters, Pekin rozszerza szeroko zakrojone kontrole ogłoszone w kwietniu tego roku, które powodowały niedobory kluczowych materiałów na całym świecie.

Agencja przypomina, że później, po seria umów zawartych z Europą i Stanami Zjednoczonymi, Chiny nieco złagodziły stanowisko. Nie wpłynęło to jednak znacząco na kryzys podaży materiałów kluczowych dla rozwoju przemysły obronnego i półprzewodników.

Według nowych zaostrzonych przepisów Pekin będzie wymagał od eksporterów uzyskania licencji na transfer technologii związanych z wydobyciem, przetwarzaniem i wytapianiem metali ziem rzadkich.

Nowe regulacje obejmują również know-how w zakresie konserwacji i modernizacji linii produkcyjnych. Przepisy zabraniają chińskim firmom współpracy z zagranicznymi firmami zajmującymi się pierwiastkami ziem rzadkich bez pozwolenia ministerstwa.

Dominująca pozycja Chiny

W sektorze pierwiastków ziem rzadkich Chiny są prawdziwym dominatorem.Państwo Środka ma w swoich rękach ponad 90 proc. światowego przemysłu przetwarzania pierwiastków ziem rzadkich, które są niezbędne wielu produktach od pojazdów elektrycznych, przez silniki lotnicze, po radary wojskowe.

Ograniczenia dotyczące eksportu technologii wytwarzania magnesów ziem rzadkich zostaną rozszerzone i obejmą więcej rodzajów magnesów, a Chiny wprowadzą ograniczenia dotyczące niektórych komponentów i zespołów zawierających zabronione magnesy.

Chiny są też liderem w dziedzinie technologii związanych z przetwarzaniem pierwiastków ziem rzadkich. Do długiej listy technologii objętych ograniczeniami Pekin dodał też sprzęt do recyklingu pierwiastków ziem rzadkich, który teraz będzie wymagał licencji na eksport.

Silna karta przetargowa w rozmowach z USA

Jak zauważa agencja, kontrole eksportu matali ziem rzadkich stanowią ważną kartę przetargową Chin w rozmowach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Do ich zaostrzenia doszło na kilka tygodni przed spotkaniem prezydentów Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Korei Południowej.

W ocenie Tima Zhanga, założyciela Edge Research z siedzibą w Singapurze, którego cytuje Reuters, z geostrategicznego punktu widzenia zaostrzenie kontroli pomaga zwiększyć wpływy Pekinu przed spodziewanym szczytem Trump-Xi.

Czy posunięcie Chin to odpowiedź na działania USA? Dzień wcześniej amerykańscy ustawodawcy zaapelowali o szersze zakazy eksportu sprzętu do produkcji chipów do Chin.

