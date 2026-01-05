Zarobki w wojsku przesądzone. O ile wzrosną pensje żołnierzy w 2026 roku?

Projekt ustawy budżetowej na 2026 rok zakłada rekordowe nakłady na obronność. Rząd przeznaczy na ten cel 200,1 mld zł, czyli 4,81 proc. PKB. To najwyższy poziom finansowania armii w historii. W naturalny sposób rodzi się więc pytanie, czy wraz z tak znaczącym wzrostem wydatków można spodziewać się podwyżek dla żołnierzy zawodowych oraz cywilnych pracowników wojska.

Podwyżki mają objąć całą sferę budżetową, w tym również żołnierzy zawodowych. Kwota bazowa, na podstawie której wyliczane są uposażenia, wzrośnie o 3 proc. – z 2193,21 zł do 2259,01 zł brutto. Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu budżetu rozpoczęły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami wojskowych związków zawodowych a kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej, które dotyczyły szczegółowych zasad wprowadzenia podwyżek.

Pensje żołnierzy w 2026 roku wzrosną o 3 proc. Związki zawodowe nie kryją rozczarowania

Przedstawiciele wojskowych związków zawodowych podkreślają, że planowany wzrost wynagrodzeń w 2026 roku w istocie stanowi jedynie rekompensatę inflacji, a nie realną podwyżkę. W związku z tym wśród zgłaszanych postulatów pojawiła się propozycja zwiększenia płac nawet o 12 proc.

Podczas rozmów z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej związki poruszyły także inne kwestie, w tym m.in.:

zmianę zasad naliczania wynagrodzeń dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej,

nadanie cywilnym pracownikom MON statusu „pracownika wojska” wraz z odpowiednią legitymacją,

wprowadzenie Karty Rodziny Wojskowej,

ustanowienie Dnia Pracownika Wojska.

Zgodnie z założeniami budżetowymi na 2026 rok wskaźnik przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych pozostanie na poziomie 4,43-krotności kwoty bazowej. Oznacza to średnie wynagrodzenie na poziomie około 10 tys. zł brutto. Nowe stawki mają formalnie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, jednak – podobnie jak w latach poprzednich – wypłaty nastąpią w lutym z wyrównaniem za styczeń.

Podwyżki w wojsku w 2026 roku. Ile zarabiają żołnierze w Polsce od 1 stycznia?

Wzrost pensji żołnierzy w 2026 roku wyniesie średnio 3 proc. i obejmie wszystkie stopnie wojskowe – od szeregowych po generałów. Zmiana kwoty bazowej przełoży się na wyraźny zastrzyk gotówki, a miesięczne zarobki w armii będą mieścić się w przedziale od niespełna 6,5 tys. zł do ponad 22,6 tys. zł brutto.

Najniżej uposażeni żołnierze, czyli szeregowi i marynarze, będą zarabiać od około 6489 do 7035 zł brutto miesięcznie. Szeregowy zawodowy otrzyma około 6489 zł brutto, co po odliczeniach oznacza blisko 5 tys. zł "na rękę". Starszy szeregowy specjalista może liczyć już na ponad 7 tys. zł brutto, czyli około 5400–5500 zł netto.

W 2026 roku wzrosną również wynagrodzenia podoficerów młodszych. Kaprale i plutonowi otrzymają pensje w przedziale od 7460 do 7680 zł brutto, co przełoży się na 5700–6000 zł netto. Sierżanci oraz młodsi chorążowie będą zarabiać od 7800 do 8000 zł brutto, a więc około 6100–6300 zł netto miesięcznie.

Wyższe stawki przewidziano dla starszych chorążych i chorążych sztabowych. Ich uposażenia wyniosą od około 8435 do 8650 zł brutto, co oznacza wypłatę na poziomie blisko 6700 zł netto.

Podwyżki obejmą także korpus oficerski. Podporucznicy i porucznicy od stycznia 2026 roku będą zarabiać około 9000 zł brutto miesięcznie, czyli średnio 7200 zł netto. W przypadku oficerów starszych wynagrodzenia wzrosną jeszcze bardziej – podpułkownicy otrzymają od około 10 800 do 11 800 zł brutto, a pułkownicy od 12500 do 14200 zł brutto, co daje nawet 11 tys. zł netto miesięcznie.

Najwyższe uposażenia tradycyjnie trafią do generałów. Generał brygady będzie zarabiał od około 15200 do 16200 zł brutto, generał dywizji od 16800 do 18000 zł brutto, a generał broni od 18800 do ponad 20000 zł brutto. Najwyższy stopień wojskowy – generał lub admirał – oznacza wynagrodzenie sięgające nawet 22600 zł brutto miesięcznie, co przekłada się na około 16 tys. zł netto.

Zarobki żołnierzy w Polsce w 2026 roku. Znamy wyliczenia brutto - tabela

Stopień wojskowy Zarobki w 2025 roku (brutto) Wzrost w 2026 roku Zarobki w 2026 roku (brutto) Szeregowy 6300 zł 198 zł 6489 zł Starszy szeregowy 6510 zł 195 zł 6705 zł Starszy szeregowy specjalista 6830 zł 205 zł 7035 zł Kapral 7250 zł 218 zł 7468 zł Starszy kapral 7350 zł 221 zł 7571 zł Plutonowy 7460 zł 224 zł 7684 zł Sierżant 7560 zł 227 zł 7787 zł Starszy sierżant 7670 zł 230 zł 7900 zł Młodszy chorąży 7770 zł 233 zł 8003 zł Chorąży 8190 zł 246 zł 8436 zł Starszy chorąży 8300 zł 249 zł 8549 zł Starszy chorąży sztabowy 8400 zł 252 zł 8652 zł Podporucznik 8820 zł 265 zł 9085 zł Porucznik 8930–9030 zł 268–271 zł 9198–9301 zł Podpułkownik 10500–11450 zł 315–344 zł 10815–11794 zł Pułkownik 12180–13860 zł 365–416 zł 12545–14276 zł Generał brygady 14810–15750 zł 444–473 zł 15254–16223 zł Generał dywizji 16380–17540 zł 491–526 zł 16871–18066 zł Generał broni 18270–19530 zł 548–586 zł 18818–20116 zł Generał 21950 zł 659 zł 22609 zł

Wynagrodzenie, dodatki i przywileje. Na co mogą liczyć żołnierze w 2026 roku?

Żołnierze mogą liczyć także na dodatki do pensji, w tym m.in. stażowe, służbowe, specjalne, kompensacyjne oraz motywacyjne. Istotnym elementem są także nagrody pieniężne, przyznawane za szczególne osiągnięcia, zaangażowanie w służbie, realizację zadań wymagających dużego nakładu pracy czy wykonywanie obowiązków w wymagających warunkach. Ważną rolę odgrywają również nagrody jubileuszowe, przysługujące po 20 i kolejnych latach służby. Ich wysokość może sięgać nawet trzykrotności miesięcznego uposażenia wraz z dodatkami, co czyni je znaczącym wsparciem dla żołnierzy z długim stażem.

Wojsko przewiduje także pomoc finansową w sytuacjach losowych i życiowych. Zapomogi mogą być przyznawane m.in. w przypadku choroby, śmierci członka rodziny, wypadków, nagłych zdarzeń czy klęsk żywiołowych. Odrębne regulacje dotyczą przypadków zaginięcia lub śmierci żołnierza podczas pełnienia służby. W takich sytuacjach wsparcie finansowe przysługuje najbliższym – małżonkowi i dzieciom, a gdy ich brak, rodzicom zmarłego.

Katalog świadczeń obejmuje również należności związane z podróżami służbowymi, świadczenia wypłacane przy zwolnieniu z czynnej służby wojskowej oraz zasiłki pogrzebowe. Rodzinom przysługują także odprawy pośmiertne oraz zwrot kosztów transportu ciała do miejsca pochówku, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie w trudnych momentach.

Wsparcie finansowe otrzymują także żołnierze w trakcie szkolenia. Osoby kształcące się w wojskowych uczelniach, szkołach podoficerskich czy centrach szkoleniowych zachowują prawo do pełnego uposażenia zasadniczego, dodatków oraz innych należności pieniężnych. Co istotne, ich wynagrodzenie nie może być niższe niż najniższe uposażenie żołnierza zawodowego, co zapewnia stabilność finansową również na etapie nauki i przygotowania do służby.