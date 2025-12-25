Pod koniec grudnia tego roku i na początku stycznia 2026 roku Agencja Mienia Wojskowego przeprowadzi ponad 25 przetargów nieruchomości. AMW posiada na sprzedaż liczne i atrakcyjne działki, a także mieszkania oraz lokale użytkowe. Nie brakuje też obiektów na wynajem. Na liście są oferty z Warszawy, Dęblina, Gliwic czy Wrocławia.

Wojsko sprzedaje nieruchomości za grosze. W ofercie mieszkanie za 86 tys. zł

Absolutnym hitem jest oferta mieszkania w Wędrzynie (pow. sulęciński). Z oficjalnego ogłoszenia na stronie AWM wynika, że pod młotek pójdzie nieruchomość o powierzchni 27,90 m2. Mieszkanie usytuowane jest na czwartym piętrze w pięciokondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC. Cena wywoławcza? Jedynie 86700 zł. Przetarg zaplanowano na 29 grudnia. Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej agencji.

Tego samego dnia dojdzie do licytacji mieszkania w Dęblinie (pow. rycki) przy ul. Podchorążych 10/2. Lokal o powierzchni 26,34 m2 znajduje się na parterze. Mieszkanie składa się pokoju z aneksem kuchennym, łazienki oraz przedpokoju. W lokalu nie ma balkonu, ale przynależy do niego piwnica o powierzchni 6,90 m². Cena wywoławcza wynosi 100 tys. zł, a nieruchomość sprzedawana jest w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Mieszkania i działki na sprzedaż od wojska. Na liście oferty z Warszawy i Wrocławia

Kolejna interesująca oferta AMW dotyczy lokalu w budynku przy ul. Deotymy 54, znajdującym się około 6 km od centrum Warszawy. Mieszkanie o powierzchni 18,49 m2 znajduje się na pierwszym piętrze. Posiada instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Przetarg zaplanowano na 14 stycznia, a cena wywoławcza wynosi 340 tys. zł.

To nie jedynce miasta, gdzie znajdziemy oferty Agencji Mienia Wojskowego. Wśród aktualizowanych na bieżąco ofert znalazły się też m.in. Trzebiatów (mieszkanie o powierzchni 31,50 m2 przy ul. Jaromin 41/8, Gliwice (działka o powierzchni 0,7345 ha przy ul. Portowej 16), a także Wrocław (mieszkanie o powierzchni 26,13 m2 przy ul. Żmigrodzkiej 93a/1).

Jak kupić nieruchomość od wojska? Warunki i zasady przetargów z Agencji Mienia Wojskowego

Zakup nieruchomości w trybie przetargowym uregulowany jest w szczególności przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg może być zorganizowany w formie:

przetargu ustnego nieograniczonego;

przetargu ustnego ograniczonego;

przetargu pisemnego nieograniczonego;

przetargu pisemnego ograniczonego.

Podstawową formą przetargu stosowaną przez Agencję Mienia Wojskowego jest przetarg ustny nieograniczony. Ta forma pozwala na uczestnictwo w przetargu nieograniczonej liczby zainteresowanych podmiotów, a ponadto charakteryzuje się stosunkowo prostym trybem i przejrzystością procedury (licytacja według zasady "kto da więcej").

Przetargi organizują Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych AMW, którzy w szczególności powołują komisję do przeprowadzenia przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w ogłoszeniu o przetargu, a w szczególności wpłacić wadium w terminie wskazanym w tym ogłoszeniu.

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych (na rzecz osób, którym przydzielono lokal) odbywa się na podstawie przepisów art. 76-84 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego.