W artykule wskazano, że wchodzące w życie z początkiem 2026 r. nowe zasady rozliczania wydatków na samochody firmowe powodują wzrost zainteresowania przedsiębiorców leasingiem finansowym, dotychczas rzadko wykorzystywanym przy finansowaniu firmowych flot.

Reklama

Zmiany z początkiem przyszłego roku

Jak napisano, „z początkiem przyszłego roku zmieni się limit określający maksymalną cenę pojazdu umożliwiającą pełne rozliczenie odpisów amortyzacyjnych, a także wydatków związanych z leasingiem lub wynajmem aut spalinowych w kosztach uzyskania przychodów”. „Szacuje się, że zmiany dotkną 93 proc. rynku nowych aut” - dodano.

Zwrócono także m.in. uwagę, że nowością jest uzależnienie odliczeń od emisji CO2. „Tylko dla pojazdów emitujących mniej niż 50g CO2/km utrzymany zostanie obecny limit (150 tys. zł.) Dla pozostałych aut emitujących spaliny będzie on zmniejszony do 100 tys. zł, a więc aż o jedną trzecią. W przypadku pojazdów elektrycznych zachowany zostanie obecny limit wynoszący 225 tys. zł.” – czytamy.

Leasing operacyjny czy finansowy?

Wskazano również, że „w przypadku bardzo popularnego leasingu operacyjnego nie następuje wprowadzenie auta do ewidencji środków trwałych firmy (właścicielem jest leasingodawca), co ma miejsce w przypadku zastosowania leasingu finansowego, kredytu lub zakupu za gotówkę”. „W konsekwencji różne są zasady odliczeń podatkowych dla samochodów, których zakup sfinansowano leasingiem operacyjnym i finansowym” – dodano.

„Nabywca samochodu korzystający z leasingu operacyjnego odliczy od kosztów uzyskania przychodu: wpłatę własną, raty w części kapitałowej i odsetkowej oraz wykup.

W przypadku leasingu finansowego będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a także odliczać odsetki od miesięcznych rat” – wyjaśnia w rozmowie z gazetą główny doradca podatkowy InFakt Piotr Juszczyk. Jak zaznaczył, warunkiem jest zawarcie umowy zakupu samochodu do końca 2025 r.

„W leasingu operacyjnym przedsiębiorca może odliczyć VAT od wpłaty własnej, miesięcznych rat oraz wykupu, które są dokumentowane fakturami. Nie ma tu natomiast jednorazowej płatności VAT-u z góry za cały okres leasingowania pojazdu” – czytamy w artykule.