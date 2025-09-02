Przesyłki do USA

InPost planuje z kilkoma partnerami zewnętrznymi uruchomienie w niedługim czasie możliwości wysyłania przesyłek do USA, co ma być jedną z kluczowych osi wzrostu najbliższych lat, poinformował założyciel i CEO InPostu Rafał Brzoska.

"Cross-border jest kluczowym elementem zyskowności naszych konkurentów i dlatego od ponad roku bardzo mocno inwestujemy w rozwój cross-borderu, nie tylko na rynkach, na których działamy, ale również na rynkach innych, do których zaczynamy dostarczać przesyłki. Mogę powiedzieć tylko tyle, że niedługo uruchomimy również możliwość wysyłania przesyłek do Stanów Zjednoczonych" - powiedział Rafał Brzoska, podczas konferencji prasowej.

Polityka celna USA przeszkodą

"Wielu operatorów pocztowych zawiesiło w ogóle dostarczanie przesyłek do USA w związku z polityką celną nowej administracji i chcemy to wykorzystać wspólnie z kilkoma partnerami zewnętrznymi i ten kanał bardzo mocno udrożnić na linii Europa-USA i USA-Europa. A więcej szczegółów już wkrótce. Jest to absolutnie jedna z kluczowych osi wzrostu najbliższych lat" - dodał.

Wcześniej w tym roku prezes sygnalizował, że nowy porządek handlowy na świecie związany z objęciem prezydentury w USA przez Donalda Trumpa zachęca do poszerzenia działalności o amerykański rynek, a ogłaszane przez USA cła wpłyną pozytywnie ogólnie na wolumeny, które płyną z Azji, zwłaszcza z Chin do Europy oraz na wolumeny przesyłek obsługiwanych przez Grupę.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.