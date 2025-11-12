Zwolnienie mimo przekroczenia limitu - będzie wyjątek

Dotychczasowe przepisy przewidywały, że utrata prawa do zwolnienia z VAT oznacza roczną karencję, zanim podatnik będzie mógł z tego zwolnienia skorzystać ponownie. Jednak nowelizacja ustawy o VAT z 24 czerwca 2025 r. wprowadziła przepis przejściowy, który wyłącza obowiązywanie tej zasady w odniesieniu do osób, które w 2025 r. przekroczyły limit 200 tys. zł, ale nie przekroczyły nowego progu – 240 tys. zł.

Reklama

Oznacza to, że nawet jeśli przedsiębiorca „wypadł” ze zwolnienia z VAT w 2025 roku, będzie mógł do niego wrócić już od stycznia 2026 roku, bez konieczności czekania całego roku kalendarzowego.

Nowy limit od 2026 roku - większa swoboda dla małych firm

Od przyszłego roku limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT zostanie podniesiony z 200 tys. zł do 240 tys. zł. Zmiana ta ma ułatwić funkcjonowanie mikroprzedsiębiorcom oraz ograniczyć obowiązki biurokratyczne. Nowy limit obejmie również osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą w trakcie 2025 roku – w ich przypadku kwotę trzeba będzie obliczyć proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, z nowego rozwiązania skorzysta nawet 19 tysięcy podatników. Dla wielu z nich oznacza to konkretne oszczędności oraz możliwość uproszczenia rozliczeń z urzędem skarbowym.

Oficjalne potwierdzenie już w systemie EUREKA

W odpowiedzi na interpelację poselską, wiceminister finansów Jarosław Neneman jasno wskazał, że przepis przejściowy wyłącza konieczność stosowania tzw. karencji rocznej, określonej w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Oznacza to, że podatnicy mogą legalnie wrócić do zwolnienia z VAT od 1 stycznia 2026 roku, nawet jeśli przekroczyli „stary” limit 200 tys. zł w 2025 r. Odpowiedź została zamieszczona w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, dzięki czemu może być traktowana jako oficjalne źródło interpretacji przepisów przez MF.

Źródło: Odpowiedź na interpelację poselską nr 12839 z 22 października 2025 r., Ministerstwo Finansów i Gospodarki, sygn. PT3.054.7.2025