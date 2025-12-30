Ceny mieszkań w Zakopanem. Dwa miliony za mieszkanie

Według danych zebranych przez RynekPierwotny.pl metr nowego mieszkania w Zakopanem kosztuje już 34,5 tys. zł. To wynik porównywalny do lokali w prestiżowych apartamentach w centrum Warszawy czy ekskluzywnych osiedli w Gdańsku lub Krakowie. Oznacza to, że za średniej wielkości mieszkanie (ok. 60 mkw.) trzeba zapłacić aż dwa miliony złotych.

Zimowa stolica Polski od lat utrzymuje miano najdroższego kurortu w kraju. Jednak w porównaniu do poprzedniego roku ceny na rynku deweloperskim wzrosły aż o 36 proc. To wynik oszacowany na podstawie stu dostępnych ofert lokalnego rynku.

- Pamiętajmy jednak o tym, że na tak małych rynkach może wywołać wrażenie gwałtownego wzrostu cen jedna bardzo droga inwestycja lub wyprzedanie najtańszych lokali w już realizowanych - mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Pod Zakopanem też drogo. Ale nie aż tak

„Efekt Zakopanego” wpływa także na okoliczne miejscowości. W pobliskim Kościelisku cena za metr to 23,7 tys. mkw. Z kolei w Białce Tatrzańskiej 19,4 tys. Należy jednak wziąć pod uwagę, że to miko-rynki. We wspomnianej Białce na sprzedaż wystawiono jedynie dwadzieścia nowych mieszkań, z kolei w Kościelisku w ostatnich miesiącach sprzedano większość tańszych – jak na ten rynek – lokali, co podwyższyło średnią.

Mimo wszystko ceny z tatrzańskich miejscowości przyprawiają o zawrót głowy. Metr nowego mieszkania kosztuje tu więcej niż w apartamentach w centrum Warszawy. Dla porównania średnia cena nowego mieszkania w Warszawie to 18 tys. mkw., a w Krakowie i Trójmieście – ok. 16,5 tys. mkw.

Mimo wysokich cen, rośnie liczba budowanych mieszkań. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że liczba uruchomionych inwestycji w powiecie tatrzańskim, w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy, wzrosła rok do roku aż o 82 proc. Wystartowała budowa 327 mieszkań.

– Mieszkania i domy w znanych kurortach stały się luksusem, na który mogą sobie pozwolić nieliczni. Wysokie ceny wynikają w dużej mierze z ograniczeń podażowych na tych rynkach, a także z faktu, że nabywcy są skłonni zapłacić bajońskie sumy, jeśli mają bajeczny widok z okna – wyjaśnia Marek Wielgo.

Ile kosztują mieszkania w górskich kurortach?

W czołówce, jeżeli chodzi o górskie kurorty, znajduje się również Szczyrk ze średnimi cenami na poziomie 22 tys. zł za mkw. (o 45 proc. drożej niż rok temu). Poza tym:

Szklarska Poręba – 20,2 tys. zł

Szczawnica – 18,9 tys. zł

Karpacz – 18,3 tys. zł

Świeradów-Zdrój – 18,1 tys. zł

Wisła – 17,4 tys. zł.

Nieco taniej jest w kurortach położonych w Kotlinie Kłodzkiej. W Kudowie-Zdrój metr kosztuje mniej niż dziesięć tysięcy (9,9 tys. zł), w Dusznikach-Zdrój – 13 tys. zł, a w Polanicy-Zdrój 13,8 tys. zł.