Głównym założeniem nowej koncepcji jest odejście od modelu ratowania domowych budżetów niewielkimi kwotami wypłacanymi co miesiąc. Eksperci proponują, aby zamiast czekać osiemnaście lat na pełną pulę świadczeń, rodzice otrzymywali całą kwotę od razu po porodzie. Suma 208 800 złotych nie jest przypadkowa, ponieważ stanowi ona matematyczny ekwiwalent tego, co państwo obecnie przekazuje na jedno dziecko w ramach 800 plus oraz programu "Aktywny Rodzic".

Wkład własny na mieszkanie jako ratunek dla demografii

Autorzy projektu przekonują, że obecna forma wsparcia finansowego zawiodła w najważniejszym aspekcie, jakim jest zwiększenie liczby urodzeń w Polsce. Według analiz, 800 złotych miesięcznie zbyt często zostaje wchłonięte przez bieżące wydatki i inflację, nie dając młodym ludziom impulsu do założenia rodziny. Jednorazowa wypłata przekraczająca 200 tysięcy złotych ma drastycznie zmienić tę sytuację, stając się realnym kapitałem na zakup nieruchomości lub spłatę kredytu hipotecznego. To właśnie brak samodzielności mieszkaniowej jest wskazywany jako główna bariera demograficzna, którą tak ogromny zastrzyk gotówki mógłby skutecznie przełamać.

Likwidacja 13. i 14. emerytury ceną za nowe świadczenie

Reforma o tak gigantycznej skali wymaga znalezienia ogromnych funduszy w budżecie państwa, co wiąże się z bolesnymi cięciami w innych grupach społecznych. Plan zakłada, że źródłem finansowania programu 200 000 plus będzie całkowita likwidacja trzynastej oraz czternastej emerytury. Jest to propozycja niezwykle odważna politycznie, zakładająca przesunięcie priorytetów państwa z doraźnego wspierania seniorów na inwestycję w przyszłe pokolenia. Zdaniem twórców projektu, rosnące koszty dodatkowych emerytur stają się zbyt dużym obciążeniem dla kurczącego się społeczeństwa, a jedynym sposobem na uniknięcie zapaści jest radykalne postawienie na wzrost liczby urodzeń kosztem przywilejów emerytalnych.

Czy rząd zdecyduje się na likwidację 800 plus?

Mimo że propozycja zyskała ogromny rozgłos w mediach i wśród ekonomistów, droga do jej realizacji pozostaje wyboista. Przedstawiciele rządu na ten moment odcinają się od planów likwidacji obecnych programów, wskazując na ich kluczową rolę w walce z ubóstwem dzieci. Jednak coraz głośniejsza debata o nieskuteczności obecnych metod walki z kryzysem demograficznym sprawia, że temat wielkiej reformy świadczeń nie znika z agendy. Pojawiające się głosy o konieczności wprowadzenia progów dochodowych przy 800 plus czy podniesieniu wieku emerytalnego sugerują, że obecny system jest wydolny tylko do czasu, a propozycja 200 000 plus może stać się realną alternatywą w obliczu nadchodzącego kryzysu finansów publicznych.

Koniec 800 plus i dodatkowych emerytur? Rodzice mają dostać 200 tysięcy zł netto na dziecko - podsumowanie

Informacja o końcu programu 800 plus oraz 13. i 14. emerytury w zamian za jednorazową wypłatę 200 tysięcy złotych na dziecko to obecnie jedynie teoretyczna propozycja ekspertów, a nie obowiązujące prawo czy oficjalny plan rządu. Koncepcja ta pochodzi z raportu Klubu Jagiellońskiego, w którym analitycy zasugerowali radykalną reformę polityki państwa. Zamiast rozproszonych, comiesięcznych świadczeń, które ich zdaniem nie spełniły swojej roli demograficznej, państwo miałoby wypłacać rodzicom kwotę około 208 tysięcy złotych netto na każde dziecko. Środki te pochodziłyby z likwidacji obecnych programów socjalnych, w tym właśnie 800 plus oraz dodatkowych emerytur dla seniorów. Według autorów pomysłu taka suma mogłaby stanowić realny kapitał, np. na wkład własny na mieszkanie, co bardziej zachęciłoby Polaków do posiadania dzieci niż obecne wsparcie. Mimo dużego rozgłosu w mediach, rząd oficjalnie odcina się od tych planów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wielokrotnie podkreślało, że program 800 plus jest bezpieczny, a środki na jego kontynuację oraz na dodatkowe emerytury są zarezerwowane w budżecie państwa. Obecnie nie trwają żadne prace legislacyjne, które miałyby odebrać seniorom 13. i 14. emerytury lub zamienić comiesięczne przelewy dla rodziców na jedną, dużą wypłatę. Całe zamieszanie wynika więc z dyskusji akademickiej nad efektywnością wydawania publicznych pieniędzy, a rodzice i emeryci mogą nadal liczyć na dotychczasowe wsparcie w formie regularnych wypłat.

