Pułapka 14 dni. Co musisz wiedzieć o rejestracji?

Zasady są jasne: każdy odbiornik zdolny do natychmiastowego odbioru programu musi zostać zgłoszony. Przepisy nie biorą pod uwagę tego, czy oglądasz wyłącznie serwisy streamingowe, czy grasz na konsoli. Jeśli Twój telewizor posiada tuner pozwalający na odbiór sygnału publicznego nadawcy, musi figurować w rejestrze prowadzonym przez Pocztę Polską. W 2026 roku proces ten jest prostszy niż kiedykolwiek. Możesz tradycyjnie udać się do okienka pocztowego, ale znacznie szybciej załatwisz to przez internet. Wystarczy wypełnić e-formularz na stronie Poczty Polskiej, podając swoje dane, adres oraz liczbę urządzeń (w tym radia w samochodzie). Po wszystkim otrzymasz potwierdzenie z nadanym numerem identyfikacyjnym i Twoim indywidualnym kontem do wpłat.

Nowe stawki abonamentu RTV w 2026 roku. Ile zapłacimy?

Wraz z nowym rokiem wzrosły koszty utrzymania mediów publicznych, co bezpośrednio przełożyło się na portfele obywateli. Obecnie za samo posiadanie odbiornika radiowego musimy zapłacić 9,50 zł miesięcznie. W ubiegłym roku kwota ta była o 80 groszy niższa. Prawdziwy skok widać jednak w przypadku posiadaczy telewizorów. Miesięczna opłata za odbiornik telewizyjny (lub zestaw radio + TV) wynosi teraz 30,50 zł. Dla porównania, w 2025 roku było to 27,30 zł. Choć kwoty jednostkowe nie wydają się ogromne, w skali roku tworzą już odczuwalny wydatek, chyba że zdecydujesz się na opłacenie abonamentu z góry, co zazwyczaj pozwala nieco zaoszczędzić dzięki systemowi zniżek.

Kontrole i kary: 915 zł za jeden błąd

Wiele osób liczy na to, że kontroler nigdy nie zapuka do ich drzwi. Warto jednak wiedzieć, że zespoły delegowane przez Pocztę Polską działają nieprzerwanie. Choć ich głównym celem są firmy i instytucje, lokale prywatne również znajdują się na ich celowniku. Jeśli kontrola wykaże, że posiadasz w domu niezarejestrowany sprzęt, konsekwencje finansowe będą bolesne. Kara za brak rejestracji to zawsze 30-krotność miesięcznej stawki. Oznacza to, że za "ukryte" radio zapłacisz 285 zł, a za niezgłoszony telewizor aż 915 zł. Co istotne, kara nakładana jest natychmiast po stwierdzeniu nieprawidłowości, a właściciel jest zobowiązany do uregulowania zaległości.

Czy można uniknąć opłat legalnie?

Istnieje grupa osób, która mimo posiadania sprawnego telewizora, jest całkowicie zwolniona z abonamentu. Przywilej ten przysługuje przede wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75. rok życia, oraz osobom z pierwszą grupą inwalidzką lub kombatantom. Ulgi dotyczą także osób po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza określonego progu dochodowego. Warto jednak pamiętać o kluczowej zasadzie: zwolnienie nie następuje automatycznie. Nawet jeśli spełniasz kryteria wiekowe, musisz zgłosić ten fakt na poczcie, przedstawiając odpowiednie dokumenty. Dopiero od tego momentu opłaty przestają być naliczane.

