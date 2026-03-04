W związku z wojną uruchomiono środki z Turystycznego Funduszu Pomocowy

Minister Sportu i Turystyki, w porozumieniu z Ministrem Finansów i Gospodarki, uznał, że w związku z wybuchem działań zbrojnych w części państw Bliskiego Wschodu wystąpiły tzw. nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych.

Dotyczy to następujących państw:

Arabia Saudyjska ,

, Bahrajn,

Iran ,

, Izrael ,

, Jordania,

Katar,

Kuwejt,

Liban,

Oman,

Palestyna,

Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W związku z wojną możliwe jest uruchomienie środków z Turystycznego Funduszu Pomocowego na zwroty dla podróżnych za imprezy turystyczne, które nie odbyły się lub nie odbędą się z powodu działań zbrojnych.

Od kiedy turyści mogą składać wnioski o wypłatę?

W chwili obecnej wsparcie dotyczy imprez turystycznych, które miały rozpocząć się w okresie od 28 lutego 2026 r. do 27 marca 2026 r.

Odstąpienie od umowy przez podróżnego lub rozwiązanie umowy przez organizatora turystyki – w przypadku wyjazdów realizowanych na terytorium wskazanych państw lub z przesiadką/międzylądowaniem na ich terytorium – może nastąpić w terminie od 28 lutego do 27 marca 2026 r.

Wnioski o wypłatę z Turystycznego Funduszu Pomocowego podróżni oraz organizatorzy turystyki mogą składać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego od 5 marca 2026 r., nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu.