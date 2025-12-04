Czy składka zdrowotna pójdzie w górę?

Premier wziął udział w szczycie medycznym „Bezpieczny Pacjent”, który w czwartek odbywa się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Podczas swojego wystąpienia poinformował, że rząd nie planuje podniesienia składki zdrowotnej.

- Więc jeśli pytacie mnie państwo - chociaż to pytanie nie brzmiało wprost - czy będzie wyraźnie więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, to proszę pytać konkretnie: czy mamy zamiar podnieść składkę zdrowotną? I powiem uczciwie: nie planujemy podniesienia składki zdrowotnej - powiedział premier.

Przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, że wiele osób chciałoby podniesienia składki zdrowotnej, jednak nie może tego zrobić.

- Chcę, żebyście mi uwierzyli w sprawie, na której ja się naprawdę dobrze znam (...). Otóż nie, nie ma takiej możliwości, żeby w tym, w przyszłym roku podnieść składkę zdrowotną - stwierdził.