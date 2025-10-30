Zakaz noszenia i przemieszczania broni w Warszawie

Rozporządzenie MSWiA zostało opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Z dokumentu wynika, że 11 listopada w Warszawie wprowadzony zostanie zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że wprowadzenie czasowego zakazu jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestników odbywających się tego dnia uroczystości państwowych, jak i zgromadzeń publicznych.

Stopnie alarmowe w Polsce

„Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu. Doświadczenia z lat poprzednich wskazują, że w dniu 11 listopada w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości do m.st. Warszawy zjeżdżają się kilkusettysięczne grupy osób, które aktywnie uczestniczą w organizowanych tego dnia wydarzeniach” - napisano.

Wskazano ponadto, że teraz w całej Polsce obowiązuje wprowadzony na mocy zarządzenia premiera drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2024 r.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania tego dnia w 1918 r. przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.