Trzy F-15 zestrzelone. Jest komunikat armii USA

Jak przekazało Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM), maszyny F-15E Strike Eagle zostały zestrzelone w niedzielę. Samoloty brały udział w operacji wojskowej przeciwko Iranowi pod nazwą Operation Epic Fury.

"Podczas aktywnych działań bojowych – które obejmowały ataki ze strony irańskich samolotów, pocisków balistycznych oraz dronów – myśliwce Sił Powietrznych USA zostały omyłkowo zestrzelone przez kuwejcką obronę przeciwlotniczą" – poinformowało CENTCOM w oświadczeniu.

Według amerykańskiej armii wszystkie sześć osób z załóg zdążyło się katapultować. "Wszyscy lotnicy bezpiecznie opuścili maszyny, zostali odnalezieni i są w stabilnym stanie" – podano w komunikacie. W sieci już wcześniej krążyły nagrania amerykańskich pilotów uratowanych w Kuwejcie.

Kuwejt przyznał się do winy

Dowództwo podkreśliło, że Kuwejt przyznał się do incydentu. "Kuwejt potwierdził to zdarzenie i jesteśmy wdzięczni kuwejckim siłom obronnym za ich wysiłki oraz wsparcie w tej trwającej operacji" – dodano.

CENTCOM poinformowało, że trwa dochodzenie w sprawie okoliczności incydentu. Wcześniej minister obrony Kuwejtu poinformował, że rozbiło się "kilka" amerykańskich myśliwców. Nie podał jednak szczegółów.

To jeden z najpoważniejszych incydentów z udziałem amerykańskiego lotnictwa od początku operacji przeciwko Iranowi.

Nowy F-15 kosztuje niemal 90 mln dolarów

F-15 Eagle od lat uchodzi za jedną z ikon amerykańskiego lotnictwa wojskowego. Maszyna została zaprojektowana w latach 70., ale dzięki kolejnym modernizacjom nadal pozostaje w służbie i należy do najważniejszych myśliwców w arsenale USA oraz państw sojuszniczych.

Samolot napędzają dwa silniki odrzutowe, które pozwalają mu osiągać prędkość przekraczającą 2600 km/h, czyli ponad dwukrotność prędkości dźwięku. Duża moc sprawia, że F-15 może dynamicznie wznosić się niemal pionowo. Konstrukcja z szerokimi, trapezowymi skrzydłami zapewnia mu dobrą zwrotność, istotną w walce powietrznej.

Pierwotnie F-15 był projektowany jako myśliwiec przewagi powietrznej – jego zadaniem jest zwalczanie wrogich samolotów i zapewnienie kontroli nad przestrzenią powietrzną. Z czasem powstały jednak wersje wielozadaniowe. F-15E Strike Eagle oraz najnowszy F-15EX Eagle II mogą nie tylko prowadzić walkę w powietrzu, lecz także wykonywać precyzyjne uderzenia na cele naziemne, niezależnie od warunków pogodowych.

Koszt tych maszyn jest wysoki. Starsze, używane egzemplarze wycenia się na około 30 mln dolarów. Nowy F-15EX to wydatek rzędu 80–90 mln dolarów za sztukę. Do tego dochodzą koszty eksploatacji – godzina lotu może kosztować około 30 tys. dolarów. To cena za samolot, który przez dekady uchodził za jedną z najskuteczniejszych konstrukcji w swojej klasie.