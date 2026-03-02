Pożar w rafinerii

Według Saudyjskiej Agencji Prasowej, w rafinerii miało dojść do wybuchu pożaru na niewielką skalę, spowodowanego odłamkami z dwóch zestrzelonych dronów, które atakowały obiekt. Źródła agencji przekazały, że pożar miał zostać opanowany.

Rafineria Ras Tanura kluczowym dostawcą paliw transportowych

Rafineria Ras Tanura jest kluczowym dostawcą paliw transportowych, takich jak olej napędowy, dla odbiorców w Europie. Saudyjski zakład produkuje też benzynę. Dziennie przetwarza 550 tys. baryłek ropy naftowej. W pobliżu tego przedsiębiorstwa znajduje się największy terminal eksportowy Saudi Aramco dla ropy naftowej i produktów naftowych, obejmujący zbiorniki magazynowe, nabrzeża portowe i morskie punkty przeładunkowe.

Atak USA i Izraela na Iran

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach regionu. Prewencyjnie zamknięto wiele obiektów naftowych i gazowych na całym Bliskim Wschodzie. W irackim Kurdystanie liczne koncerny wstrzymały wydobycie ze swoich złóż. Podobne środki odporności podjął Izrael, który nakazał firmie Chevron tymczasowe zamknięcie gigantycznego złoża gazu Lewiatan.