Skutki zakłócenia żeglugi przez Cieśninę Ormuz

"Ceny ropy naftowej mogą wzrosnąć do 100 USD za baryłkę, jeśli żegluga przez Cieśninę Ormuz zostanie zakłócona na kilka tygodni lub miesięcy - powiedział Jorge Leon, szef analiz geopolitycznych w Rystad Energy, w wywiadzie dla TV Bloomberg.

"Dla rynku niemożliwe jest całkowite zrekompensowanie ok. 15 mln baryłek ropy dziennie, przepływających przez Cieśninę Ormuz" - wskazał.

Atak USA i odpowiedź Teheranu

W sobotę Stany Zjednoczone ostrzelały rakietami cele w Iranie, wzywając jednocześnie miejscową ludność do obalenia reżimu islamskiego.

Teheran odpowiedział na to falą ataków na Izrael, a także na bazy USA i inne cele w państwach takich jak Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt i Bahrajn.

Najwyższy przywódca Iranu Ajatollah Ali Chamenei został zabity.

Co najmniej 150 tankowców, w tym przewożących ropę naftową i skroplony gaz ziemny (LNG), zostało unieruchomionych w Zatoce Perskiej po sobotnim ataku USA i Izraela na Iran oraz ostrzeżeniach Teheranu dotyczących cieśniny Ormuz.

Zator w cieśninie

Po drugiej stronie kontrolowanej przez Iran cieśniny oczekuje kilkadziesiąt statków.

W Zatoce Perskiej tankowce zgromadziły się na otwartych wodach u wybrzeży głównych producentów ropy naftowej, w tym Iraku i Arabii Saudyjskiej, a także eksportera LNG – Kataru.

Cena ropy rośnie

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IV kosztuje teraz na NYMEX w Nowym Jorku 72,86 USD, wyżej o 8,71 proc.

Brent na ICE na IV jest wyceniana po 79,76 USD za baryłkę, w górę o 9,48 proc., po wzroście o 13 proc. po otwarciu poniedziałkowych notowań, i osiągnięciu najwyższej ceny od stycznia 2025 r.

"Tak naprawdę trochę byłem zaskoczony reakcją cen ropy" - powiedział Leon.

"Moim początkowym założeniem było, że ceny ropy - przynajmniej Brent, przekroczą 85 USD za baryłkę, będą nawet bliżej 90 USD" - wskazał.

"Globalna nadpodaż ropy częściowo ogranicza potencjał wzrostu cen, a OPEC+ nie będzie w stanie złagodzić przedłużąjącej się utraty baryłek" - podkreślił.

Dodał, że w rzeczywistości wpływ dodatkowej produkcji ropy z OPEC+ może być "bardzo, bardzo ograniczony".

Kraje Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) oraz państwa współpracujące z nią zgodziły się wstępnie w niedzielę, że od 1 kwietnia zwiększą wydobycie surowca do 206 tys. baryłek dziennie. W grudniu 2025 było to 137 tys. b/d.