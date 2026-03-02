Wskaźnik PMI dla przemysłu

"W lutym wskaźnik PMI polski sektor przemysłowy zasygnalizował pogorszenie koniunktury w polskim przemyśle. Tempo spadku nowych zamówień przyspieszyło, przyczyniając się do wzmożonej redukcji zatrudnienia. Ponadto producenci mierzyli się z najostrzejszym wzrostem kosztów produkcji od ponad trzech lat. Mimo to produkcja spadła tylko nieznacznie, a prognozy były wciąż optymistyczne" - napisano w komentarzu do badania.

Indeks sygnalizuje kurczenie się sektora od dziesięciu miesięcy, a najnowszy odczyt wykazuje najsilniejsze pogorszenie warunków gospodarczych w polskim przemyśle od sierpnia 2025 roku.

"Spadek PMI odzwierciedlał głównie silniejsze spadki nowych zamówień i zatrudnienia, a także odnowienie redukcji zapasów przedprodukcyjnych" - podano.

Nowe zamówienia spadły jedenasty miesiąc z rzędu

Z badania wynika, że w lutym nowe zamówienia spadły jedenasty miesiąc z rzędu, a tempo spadku przyspieszyło do najwyższego poziomu od lipca 2025. Napływ nowych zamówień eksportowych też osłabł (trzeci spadek z rzędu), aczkolwiek w relatywnie słabym tempie w porównaniu do ogólnego spadku popytu.

"Wraz ze spadkiem nowych zleceń zarówno z rynku krajowego, jak i z międzynarodowego, polscy producenci zmniejszyli produkcję. W lutym produkcja spadła dziesiąty miesiąc z rzędu, aczkolwiek tylko nieznacznie i w najwolniejszym tempie od listopada zeszłego roku" - przekazano.

Szybsza redukcja zatrudnienia

Osłabienie popytu w lutym sprawiło, że producenci szybciej redukowali zatrudnienie. Liczba miejsc pracy spadła dziesiąty miesiąc z rzędu, w dodatku w najszybszym tempie od maja 2024. Zmniejszenie liczby pracowników odzwierciedlało również ponowne obniżenie poziomu realizowanych zleceń.

Zaległości produkcyjne spadły w najszybszym tempie od trzech miesięcy, odwracając styczniowy wzrost.

"W lutym do listy wyzwań stojących przed polskimi producentami dołączył znaczący wzrost kosztów produkcji. Inflacja kosztowa gwałtownie przyspieszyła od początku tego roku i odnotowała najwyższy poziom od stycznia 2023" - napisano.