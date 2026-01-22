GUS: Produkcja przemysłowa w grudniu 2025

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 7,3% r/r w grudniu 2025 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym spadła o 0,1%.

"W grudniu 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 0,2%), natomiast w porównaniu z listopadem 2025 r. nieznacznie zmniejszyła się o 0,1%. W okresie styczeń-grudzień 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,0% wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. (wówczas notowano wzrost o 0,3%)" - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2024 r. i o 2,1% wyższym niż w listopadzie 2025 r., podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał wzros t produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 2,9%.

(ISBnews)