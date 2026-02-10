Rentę wdowią pobiera w Polsce blisko milion seniorów. To stosunkowo nowy rodzaj świadczenia, pierwsze wypłaty renty wdowiej ruszyły w lipcu 2025 roku. To oznacza, że w tym roku rentę wdowią obejmie pierwsza waloryzacja. Jak dużo zyskają seniorzy pobierający rentę wdowią w 2026 roku?

Renta wdowia 2026 - kto może skorzystać?

Do otrzymywania renty wdowiej (łączenia świadczenia własnego z częścią świadczenia po zmarłym małżonku) nie są uprawnieni wszyscy wdowcy i wdowy. By pobierać rentę wdowią konieczne jest złożenie stosownego wniosku oraz:

osiągnięcie wieku emerytalnego (dla kobiet: 60 lat, dla mężczyzn: 65 lat),

wspólność małżeńska aż do dnia śmierci,

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnieciem wieku emerytalnego,

niepozostawanie w związku małżeńskim.

Ile wynosi renta wdowia 2026? Wysokość zależy od wyboru jednego z wariantów

To wdowa lub wdowiec wybiera, z którego z dwóch wariantów renty wdowiej chce skorzystać. Można wybrać:

100% renty rodzinnej i 15% własnej emerytury,

100% własnego świadczenia emerytalno-rentowego i 15% renty rodzinnej.

Przy wyborze warto więc zwrócić uwagę na wysokość świadczenia. Z reguły kobiety (większość beneficjentów renty wdowiej stanowią wdowy) wybierają pierwszą opcję, ponieważ zazwyczaj świadczenie emerytalno-rentowe małżonka było wyższe niż ich własne. Na ten wariant decyduje się 63% seniorów. Warto jednak wiedzieć, że renta rodzinna może wynosić maksymalnie 85% świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej.

Pierwsza waloryzacja renty wdowiej w 2026 roku

Na waloryzacji skorzysta ponad milion seniorów. Jak wynika z danych udostępnionych przez ZUS, tylko do końca 2025 roku wpłynęło ponad 1 156 000 wniosków o rentę wdowią. Średnio emeryci zyskali po 350,63 zł miesięcznie.

1 marca 2026 r. nastąpi pierwsza waloryzacja świadczenia. Waloryzacja rent i emerytur wpłynęła nie tylko na wysokość podstawowego (własnego) świadczenia, lecz także na wysokość pobieranej renty rodzinnej.

Przy wskaźniku waloryzacji 5,3% (nieco wyższym niż prognozowano wcześniej), renta wdowia wzrośnie, w zależności od wyboru wariantu, o kilkadziesiąt lub nawet ponad 150 zł miesięcznie.