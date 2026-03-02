Z propozycją zastąpienia comiesięcznego świadczenia w kwocie 800 zł jednorazową wypłatą w wysokości 208 tysięcy złotych, wyszli przedstawiciele Klubu Jagiellońskiego. Jak przekonują pomysłodawcy likwidacji programu „Rodzina 800 plus”, obecny program nie spełnia swojej podstawowej funkcji: nie zaradził kryzysowi demograficznemu, w Polsce co roku rodzi się coraz mniej dzieci.

800 plus do likwidacji? Nowy pomysł wsparcia rodzin

Przedstawiciele Klubu Jagiellońskiego przekonują, że jednorazowa wypłata w wysokości 208 tysięcy 800 zł (równowartość tego, ile państwo wypłaca na dziecko przez 18 lat) to zdecydowanie większa zachęta do tego, by myśleć o powiększeniu rodziny niż obecne benefity. Postulują nie tylko likwidację programu Rodzina 800 plus, lecz także wprowadzonego niedawno „babciowego”.

„Wydłużone urlopy macierzyńskie, 500+, potem 800+, równoległy radykalny wzrost liczby miejsc żłobkowych, wreszcie „babciowe” – chociaż wszystkie te mechanizmy wprowadzono na przestrzeni ostatnich 12 lat, to demograficzne statystyki nic sobie z tego nie robią“ - możemy przeczytać na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jak argumentują autorzy pomysłu, skoro pieniądze i tak płyną do rodzin szerokim strumieniem, lepiej, by finansowe wsparcie było wyraźniej odczuwalne.

Co więcej, niekoniecznie 800 plus musiałoby zostać zlikwidowane, jednak to nowy program miałby stać się programem bazowym. Decyzja o tym, z jakiego rodzaju wsparcia skorzystać (800 plus i Aktywny Rodzic czy jednorazowa wypłata 208 tysięcy złotych) miałaby należeć do rodziców.

Być może propozycja ta spodobałaby się tym, którzy chcą założyć rodzinę, jednak na przeszkodzie stają im kwestie mieszkaniowe. Wysokie ceny nieruchomości (cena za m2 mieszkania w Warszawie przyprawia o zawrót głowy) sprawiają, że nawet ci, którzy chcieliby mieć dzieci mogą tylko pomarzyć o tym, by kupić mieszkanie. To istotna bariera, blisko 70 proc. osób właśnie kwestie finansowe wymienia wśród najważniejszych przeszkód.

Co na to ministra rodziny?

Pomysł zastąpienia programu „Rodzina 800 plus” jednorazowym świadczeniem w kwocie ponad 200 tysięcy złotych, które miałoby zostać wypłacone w pierwszym miesiącu po narodzinach dziecka, skomentowała ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W programie „Graffiti” na antenie Polsat News przyznała, że o programach wsparcia dla rodzin warto rozmawiać i myśleć o tym, jak je ulepszać, dlatego jest otwarta na dyskusję. Jest również za waloryzacją wysokości świadczeń, by jak najmniej traciły na wartości, jednak nie uważa, by program 800 plus należało likwidować, podobnie jak niedawno wprowadzonego Aktywnego Rodzica.

Oczywiście możemy rozmawiać o tym co zrobić, żeby jeszcze więcej pieniędzy i jeszcze bardziej bezpośrednio trafiało do kieszeni Polek i Polaków. Natomiast jeżeli coś działa, i to działa dobrze, to dobrze jest to przede wszystkim utrzymywać

– powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Rzecznik rządu komentuje pomysł likwidacji 800 plus

W poniedziałkowy poranek o kwestię pomysłu przedstawionego przez Klub Jagielloński zapytany został również rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak przekazał w audycji „Gość Radia Zet”, o propozycji nie wie zbyt wiele.

Nie ma takich prac na tym etapie, więc trudno mi się do tego odnosić. Zbyt mało wiem o tej propozycji

– powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.