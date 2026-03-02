Problem, który zna każdy pacjent, czyli pułapka pierwszej apteki

Obecna architektura systemu e-zdrowia jest mało elastyczna. Jeśli lekarz przepisze Ci np. 6 opakowań leku na nadciśnienie na jednej e-recepcie, a w Twojej aptece są tylko dwa, stajesz przed dylematem. Możesz kupić to, co jest, ale wtedy pozostałe cztery opakowania zostają "zablokowane" w tej konkretnej placówce. Jeśli apteka nie sprowadzi brakującego towaru, pacjent ma problem - inna apteka nie może "podebrać" reszty z tej samej recepty.

Co planuje Ministerstwo Zdrowia?

Zapowiadana reforma ma całkowicie zlikwidować to ograniczenie. Zgodnie z planami resortu, system informatyczny P1 ma zostać przebudowany tak, aby:

Każde opakowanie leku było traktowane niezależnie: Pacjent będzie mógł kupić jedno opakowanie w drodze z pracy, a resztę w aptece osiedlowej.

Dane synchronizowały się w czasie rzeczywistym: Farmaceuta w dowolnym miejscu w Polsce zobaczy w systemie, ile opakowań z danej recepty już wydano, a ile wciąż przysługuje pacjentowi.

Zniknęły papierowe odpisy: Cały proces ma być w pełni cyfrowy i przejrzysty dla pacjenta w aplikacji mObywatel lub IKP.

Kiedy zmiany wejdą w życie? Kluczowy znak zapytania

Resort zdrowia na ten moment nie podał konkretnego harmonogramu wdrożenia nowych przepisów. Choć prace legislacyjne i techniczne trwają, nie wiemy jeszcze, czy nowe zasady zaczną obowiązywać w 2026 roku, czy później. Wdrożenie wymaga nie tylko zmiany prawa, ale przede wszystkim potężnej aktualizacji oprogramowania w tysiącach aptek w całej Polsce oraz w centralnym systemie e-zdrowia.

Dlaczego ta reforma jest tak trudna?

Głównym wyzwaniem jest kwestia rozliczeń i bezpieczeństwa. System musi bezbłędnie pilnować, aby ten sam lek nie został wydany dwukrotnie w różnych miejscach w tym samym czasie. Dodatkowo, apteki muszą mieć pewność, jak rozliczać refundację za częściowo zrealizowane recepty, co przy obecnych przepisach jest skomplikowane pod kątem księgowym.

Cierpliwość wskazana, ale cel jest jasny - podsumowanie

"Uwolnienie" e-recepty to jedna z najbardziej wyczekiwanych zmian w polskim systemie ochrony zdrowia. Ma ona nie tylko ułatwić życie pacjentom, ale też poprawić bezpieczeństwo lekowe - zwłaszcza w sytuacjach, gdy konkretne preparaty są trudno dostępne i trzeba ich szukać w wielu placówkach. Na ten moment pozostaje nam śledzić oficjalne komunikaty Ministerstwa Zdrowia i czekać na ogłoszenie konkretnej daty startu.

Podsumowanie najważniejszych informacji: Ministerstwo Zdrowia planuje nowelizację przepisów, która zniesie obowiązek realizowania kolejnych opakowań tego samego leku z e-recepty w tej samej aptece, kończąc tym samym uwiązanie pacjentów do jednego punktu. Zmiana ta ma na celu ułatwienie dostępu do leków i wejdzie w życie w 2025 lub 2026 roku.

