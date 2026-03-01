Waloryzacja 2026: O ile wzrosną emerytury i renty od 1 marca?

Zgodnie z zapowiedziami, od 1 marca 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi coroczną waloryzację świadczeń długoterminowych. W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 105,3 proc. Wartość ta jest wynikiem obliczeń opartych na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz realnego wzrostu płac. W przeciwieństwie do lat ubiegłych, tegoroczna podwyżka ma charakter wyłącznie procentowy, co oznacza, że każde świadczenie wzrośnie o tę samą wartość procentową.

Nowe stawki świadczeń od 1 marca 2026 roku

Wzrost wskaźnika waloryzacji o 5,3 proc. oznacza realne podwyżki dla milionów Polaków. Oto jak zmienią się najważniejsze świadczenia wypłacane przez ZUS (kwoty brutto):

Najniższa emerytura, renta rodzinna i socjalna: wzrośnie o 99,58 zł i wyniesie 1978,49 zł.

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: osiągnie kwotę 1978,49 zł.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: wyniesie teraz 1483,87 zł.

Świadczenie przedemerytalne: po waloryzacji wzrośnie do 1993,76 zł.

Kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie zwiększona o 135,28 zł, co łącznie da wartość 2687,67 zł.

Wyższe dodatki do emerytur od 1 marca 2026

Waloryzacja obejmuje nie tylko podstawowe emerytury i renty, ale również liczne dodatki pieniężne, które są wypłacane razem ze świadczeniem głównym. Od marca 2026 roku ich nowe wysokości to:

Dodatek pielęgnacyjny: 366,68 zł.

Dodatek dla sieroty zupełnej: 689,17 zł.

Ryczałt energetyczny: 336,16 zł.

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego (całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji): 550,02 zł.

Co ważne, podwyżka obejmuje wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 roku. Jeśli Twoje świadczenie zostało przyznane po tym terminie, zostanie ono objęte waloryzacją dopiero w przyszłym roku.

Waloryzacja z urzędu - czy trzeba składać wniosek do ZUS?

Wielu seniorów zastanawia się, czy muszą wypełniać formularze, aby otrzymać wyższą emeryturę. Odpowiedź brzmi: nie. Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu. Oznacza to, że system ZUS automatycznie przeliczy wysokość świadczenia i wypłaci je w nowej, wyższej kwocie w dotychczasowym terminie płatności.

Decyzja o waloryzacji trafi do Twojej skrzynki

Mimo braku konieczności składania wniosków, każdy emeryt i rencista otrzyma oficjalną decyzję o nowej wysokości świadczenia. W dokumencie tym znajdziesz:

Kwotę emerytury brutto na dzień 28 lutego 2026 roku. Zastosowany wskaźnik waloryzacji (105,3 proc.). Nową kwotę emerytury brutto obliczoną po waloryzacji.

Osoby korzystające z technologii mogą sprawdzić nowe kwoty szybciej - informacja o waloryzacji pojawi się na profilach użytkowników na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

