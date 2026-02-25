Nowy wskaźnik waloryzacji 2026 i jego wpływ na emeryturę podstawową

W lutym 2026 roku zakończył się etap prognoz, a rolnicy zyskali pewność co do marcowych podwyżek. Dzięki wskaźnikowi 5,3 procent, kluczowa dla całego systemu emerytura podstawowa wzrośnie o 99,58 zł, czyli 1978,49 zł brutto (ok. 1800,43 zł na rękę). Dlaczego ta liczba jest tak ważna? To właśnie od niej oblicza się wysokość każdego indywidualnego świadczenia rolniczego. Każdy emeryt ma przypisane wskaźniki wymiaru (część składkową i uzupełniającą), które po pomnożeniu przez nową emeryturę podstawową dadzą wyższą kwotę końcową. W praktyce oznacza to, że im dłuższy staż ubezpieczeniowy w KRUS, tym wyższa będzie kwotowa podwyżka na marzec.

Ile wyniesie najniższa emerytura rolnicza od 1 marca 2026?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, emerytura rolnicza nie może być niższa od najniższej emerytury z systemu powszechnego (ZUS). W związku z waloryzacją, od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura rolnicza wzrośnie do poziomu 1978,49 zł brutto. Dla seniora pobierającego dotychczas najniższe świadczenie (1878,91 zł) oznacza to wzrost o niemal 100 zł brutto miesięcznie. Po odliczeniu składki zdrowotnej, na konto rolnika wpłynie kwota ok. 1800,43 zł netto. Takie same stawki będą obowiązywać w przypadku renty rolniczej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej.

Dodatki KRUS po waloryzacji: Od sołtysa po wsparcie pielęgnacyjne

Waloryzacja to nie tylko wyższa emerytura, ale również automatyczny wzrost dodatków, które dla wielu mieszkańców wsi stanowią istotne dopełnienie domowego budżetu. W marcu 2026 roku rolnicy zobaczą na swoich decyzjach następujące stawki:

Dodatek pielęgnacyjny: Wzrośnie z 348,22 zł do 366,68 zł. Przypominamy, że osoby po 75. roku życia otrzymują go z urzędu.

Świadczenie dla sołtysów: Bardzo popularny dodatek za lata pełnienia funkcji wzrośnie z 354,86 zł do kwoty 373,67 zł.

Dodatek dla sieroty zupełnej: To jedno z wyższych świadczeń pomocowych, które po 1 marca wyniesie 689,17 zł.

Ryczałt energetyczny: Ważny przy opłatach za media, wzrośnie do kwoty 336,16 zł.

Co z 13. emeryturą w KRUS? Harmonogram wypłat

Wysokość marcowej waloryzacji bezpośrednio determinuje kwotę tzw. trzynastki, którą KRUS wypłaci już w kwietniu 2026 roku. Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzyma dodatkowo 1978,49 zł brutto. Warto podkreślić, że waloryzacja w KRUS odbywa się automatycznie. Rolnicy nie muszą składać żadnych wniosków ani odwiedzać placówek terenowych Kasy. Nowe kwoty zostaną naliczone w systemie, a każdy świadczeniobiorca otrzyma drogą pocztową decyzję o nowej wysokości swojej emerytury lub renty wraz z informacją o doliczonych dodatkach.