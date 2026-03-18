Auta elektryczne to nadal niszowy segment

Jak wynika z badania „Portfele Polaków pod lupą” przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, na zlecenie Volkswagen Financial Services, zakup auta elektrycznego to nadal wybór niszowy. Kupno auta na baterie deklaruje zaledwie 4 proc. badanych. O dziwo samochody elektryczne cieszą się większym zainteresowaniem wśród osób starszych.

Zwrócono też uwagę, że niemal połowa badanych Polaków - 42 proc. - planuje zakup samochodu w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Choć samochody używane nadal cieszą się największym zainteresowaniem – wskazuje je 58 proc. planujących zakup – to udział nowych aut sukcesywnie rośnie (42 proc. planujących zakup). Zdaniem autorów badania, Polacy wybierają je przede wszystkim ze względu na niezawodność, którą wskazuje 68 proc. oraz najnowsze systemy bezpieczeństwa, istotne dla 53 proc. respondentów.

Pokolenie Z najrzadziej planują zakup auta

Z raportu wynika, że milenialsi są dziś zdecydowanie bardziej gotowi na zakup samochodu niż przedstawiciele pokolenia Z. Młodsi badani Polacy, w wieku 18–24 lat, najrzadziej planują zakup auta – odkładają tę decyzję częściej niż osoby po 55. roku życia.

Najpopularniejsze elektryki z Chin

W badaniu wskazano, że chińskie marki samochodów coraz częściej pojawiają się wśród rozważanych opcji, zwłaszcza przy zakupie nowego samochodu. „Zainteresowanie nimi deklaruje co trzecia osoba planująca kupić auto z salonu (36 proc.), podczas gdy w przypadku aut używanych jest to 23 proc. W praktyce oznacza to, że chińskie modele zaczynają być postrzegane jako realna alternatywa przede wszystkim dla klientów szukających nowych samochodów” - oceniono, wskazując, że najmocniej przyciąga ich atrakcyjna cena, ale wciąż sporą barierą pozostają obawy o jakość.

Elektromobilność w Polsce to „wybór niszowy”

Jak poinformowano, elektromobilność pozostaje w Polsce „wyborem niszowym” - jedynie 4 proc. badanych planuje zakup samochodu elektrycznego. Autorzy wskazali, że zwiększeniem zainteresowanie kierowców autami elektrycznymi mogłoby być dofinansowanie, rozwój infrastruktury oraz spadek cen takich samochodów – czyli obszary, które realnie mogą się poprawiać wraz z rozwojem rynku.

W raporcie wskazano, że młodsi badani Polacy (18–24 lat), częściej niż starsze grupy wskazują, że technologia elektryczna jest zbyt nowa i nie budzi ich pełnego zaufania. Natomiast osoby w wieku 45–54 lat wykazują rosnącą otwartość, wskazując na ekologiczne i kosztowe zalety aut elektrycznych.

Polacy najczęściej kupują auta za gotówkę

Autorzy raportu stwierdzili, że badani Polacy pozostają „wyjątkowo zachowawczy” w zakresie finansowania pojazdów. Gotówka jest wciąż najpopularniejszą metodą – deklaruje ją 76 proc. kupujących samochód używany oraz 56 proc. nabywców aut nowych. „Przy zakupie auta najczęściej celują w budżet 25–50 tys. zł w przypadku modeli używanych i 100–150 tys. zł w przypadku nowych” - dodali.

Wskazali też, że niemal dwie trzecie osób planujących zakup auta uważa, że najbardziej komfortowa wysokość raty to kwota nieprzekraczająca 1000 zł miesięcznie. Najmłodsi dorośli (18–24 lata) najczęściej wybierają płatność gotówką, ale to właśnie oni częściej niż starsze grupy rozważają najem długoterminowy.

Najem długoterminowy

Autorzy opracowania dodali, że jeszcze w ubiegłym roku na najem wskazywało 5 proc. badanych, choć aż 49 proc. uznawało go za atrakcyjne rozwiązanie. Tegoroczne wyniki pokazują, że 9 proc. planujących zakup nowego samochodu deklaruje wybór najmu.

Gdzie Polacy szukają ofert samochodów?

Z raportu wynika też, że z portali ogłoszeniowych podczas poszukiwania samochodu – korzysta 67 proc. badanych. Ważną rolę odgrywają również rekomendacje znajomych, rodziny i mechaników. „Młodsi badani Polacy, szczególnie z grup 18–24 i 25–34 lata, czerpią wiedzę głównie z mediów społecznościowych, takich jak YouTube, TikTok czy Instagram, natomiast starsi preferują bezpośredni kontakt z salonem sprzedaży i rozmowę z doradcą” - zaznaczono w raporcie.

Badanie „Portfele Polaków pod lupą” zostało przeprowadzone w grudniu 2025 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie marki Volkswagen Financial Services. Wzięło w nim udział 1102 klientów indywidualnych oraz 201 firm. W przypadku klientów indywidualnych badanie zrealizowano metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) na panelu internetowym ePanel.pl, natomiast w przypadku firm wykorzystano metodę CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing).