Rewolucja w Sejmie. Jest nowy sondaż

Kto wygrałby wybory w Polsce?

Choć Koalicja Obywatelska prowadzi, a jej wynik wzmacniają niezłe notowania Nowej Lewicy, to spadek poparcia dla innych koalicjantów (PSL, Polska2050) może odebrać obozowi rządzącemu szansę na utrzymanie władzy - wynika z opublikowanego w środę w „Rzeczpospolitej” („Rz”) najnowszego sondażu IBRiS.

Z badania wynika też, że Prawo i Sprawiedliwość, by wrócić do rządzenia, musiałoby szukać porozumienia nie tylko z Konfederacją, ale także z ugrupowaniem Grzegorza Brauna.

Koalicja Obywatelska na czele zestawienia

Sondaż daje Koalicji Obywatelskiej 30,9 proc. (spadek wobec 32 proc. z poprzedniego badania IBRiS dla „Rz” pod koniec kwietnia).

PiS może liczyć na 25,4 proc. (wzrost z 23,2 proc.), a Konfederacja na 12,5 proc. (poprzednio 12 proc.). Dalej są Konfederacja Korony Polskiej - 8,8 (wzrost z 7,9 proc.) i Lewica - 8,4 proc. (spadek z 8,7 proc.).

PSL, Razem i Polska 2050 poza Sejmem

Na PSL chciałoby głosować 3,9 proc. wyborców, na partię Razem 2,8 proc., a na Polskę 2050 - 2,1 proc. ankietowanych. Zdania nie miało 5,1 proc. respondentów, a do wyborów poszłoby 55,4 proc. uprawnionych.

PiS do rządzenia potrzebuje Grzegorza Brauna

„Brak w Sejmie trzech ugrupowań wchodzących w skład koalicji 15 października może przesądzić o oddaniu władzy prawicy. 216 mandatów KO i Lewicy nie wystarczą, żeby rządzić, podobnie jak 208 mandatów PiS z samą Konfederacją” – powiedział „Rz” prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dodał, że Jarosław Kaczyński, aby rządzić, musiałby porozumieć się nie tylko z formacją Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, ale również z Grzegorzem Braunem.

Sondaż IBRiS dla „Rz” przeprowadzono w dniach 22-23 maja metodą CATI na grupie 1067 osób.