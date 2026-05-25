Za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej opowiedziało się 71 proc. respondentów w sondażu przeprowadzonym dla „Super Expressu” przez Instytut Badań Pollster, a opublikowanym w poniedziałkowym wydaniu gazety. Opuszczenia UE życzy sobie 21 proc. ankietowanych.
Unia Europejska z mocnym poparciem w Polsce
Badanym zadano pytanie: czy Polska powinna pozostać w UE, czy z niej wystąpić. 71 proc. opowiedziało się za pozostaniem w UE, z czego 49 proc. stwierdziło, że Polska „zdecydowanie powinna pozostać w UE”, a 22 proc. wskazało, że „raczej powinna pozostać”.
Zwolennicy Polexitu w zdecydowanej mniejszości
Polexitu życzy sobie 21 proc. uczestników badania, przy czym 10 proc. uważa, że Polska „zdecydowanie powinna wystąpić z UE”, natomiast 11 proc., że „raczej” powinna wyjść z Unii. 8 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.
Badanie przeprowadzono w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
