Co Polacy myślą o sytuacji w kraju? Najnowszy sondaż pokazuje wyraźne podziały

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 16:02
Polacy coraz wyraźniej różnią się w ocenie rzeczywistości - i to nie tylko politycznie, ale też pokoleniowo oraz geograficznie. Najnowszy sondaż pokazuje, że większość badanych źle ocenia obecną sytuację w kraju, jednak wśród młodych i mieszkańców największych miast dominuje większy optymizm. Zupełnie inaczej widzą sytuację w Polsce osoby po pięćdziesiątce i mieszkańcy wsi.

Ponad połowa źle ocenia sytuację w kraju

Z badania „Puls opinii” przeprowadzonego przez sondażownię opinia 24 wynika, że obecną sytuację w Polsce dobrze ocenia 38 proc. badanych, w tym 33 proc. ocenia ją „raczej dobrze”, a 5 proc. „zdecydowanie dobrze”.

Obecną sytuację w kraju źle ocenia 51 proc. osób, przy czym 31 proc. ocenia ją „raczej źle”, a 20 proc. „zdecydowanie źle”. 11 proc. nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Autorzy publikacji przekazali, że „w porównaniu z wynikami uzyskanymi w kwietniu nie zaszły znaczące zmiany”.

Różnice w ocenie różnych grup społecznych

Poinformowali, że częściej sytuację w kraju dobrze oceniają badani w wieku 18-24 lata (50 proc.), mieszkańcy największych miast (47 proc.), wyborcy Koalicji Obywatelskiej (69 proc.) i Rafała Trzaskowskiego z pierwszej (62 proc.) i drugiej (59 proc.) tury wyborów prezydenckich.

„Najbardziej krytyczni wobec sytuacji w Polsce są: badani w wieku 50-59 lat (68 proc.), mieszkańcy wsi (55 proc.), wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (77 proc.), Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (84 proc.), a także wyborcy Karola Nawrockiego z pierwszej (65 proc.) oraz drugiej (63 proc.) tury wyborów prezydenckich” - czytamy.

Czego oczekują Polacy?

Ponadto, według 49 proc. ankietowanych, w ciągu najbliższych trzech miesięcy sytuacja w kraju nie ulegnie zmianie. 30 proc. spodziewa się jej pogorszenia, a 8 proc. ma nadzieję na poprawę. 13 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

W porównaniu do kwietnia odsetek badanych przewidujących brak zmiany sytuacji w kraju wzrósł o 6 punktów procentowych.

Z sondażu wynika też, że pogorszenie sytuacji w kraju częściej przewidują wyborcy PiS (57 proc.), a wyborcy KO częściej niż pozostali badani uważają, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy sytuacja poprawi się (19 proc.) lub pozostanie bez zmian (61 proc.). Jeśli chodzi o wyborców Konfederacji, według 17 proc. sytuacja poprawi się, 39 proc. jest zdania, że się pogorszy, a 40 proc. uważa, że pozostanie ona bez zmian.

Ocena obecnej sytuacji osobistej

Respondentów zapytano też o ocenę ich obecnej sytuacji osobistej. Zauważono, że w porównaniu z wynikami uzyskanymi w kwietniu o 3 punkty procentowe wzrósł odsetek badanych oceniających ją pozytywnie.

65 proc. ocenia ją dobrze, w tym - 54 proc. „raczej dobrze”, a 11 proc. „zdecydowanie dobrze”. 26 proc. ocenia ją źle, w tym - 19 proc. „raczej źle”, a 7 proc. „zdecydowanie źle”. 9 proc. osób nie ma sprecyzowanego zdania.

„Częściej dobrze swoją sytuację oceniają: osoby z wykształceniem wyższym (78 proc.), wyborcy Koalicji Obywatelskiej (88 proc. )oraz głosujący na Rafała Trzaskowskiego w pierwszej (81 proc.) i drugiej (80 proc.) turze wyborów” – czytamy.

Autorzy dodali, że negatywne oceny częściej pojawiają się u: pięćdziesięciolatków (37 proc.), badanych z wykształceniem podstawowym (36 proc.) i zawodowym (35 proc.), preferujących PiS (34 proc.) oraz Karola Nawrockiego w pierwszej (33 proc.) i drugiej (30 proc.) turze wyborów.

57 proc. ankietowanych uważa, że ich sytuacja osobista nie zmieni się w ciągu najbliższych trzech miesięcy, 15 proc. przewiduje jej poprawę, a 13 proc. - jej pogorszenie. 15 proc. Polaków nie ma zdania na ten temat.

Jak czytamy, na perspektywę poprawy częściej wskazują osoby w wieku 18-24 lata (30 proc.), 25-29 lat (28 proc.) oraz 30-39 lat (25 proc.). Brak zmian częściej przewidują badani w wieku 60 plus (68 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 4-6 maja 2026 r. na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej o wielkości N=1002. Badanie zostało zrealizowane techniką mixed mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI oraz wywiadów.

Źródło: PAP
