Od 3 czerwca 2026 roku osoby poniżej 16. roku życia poruszające się na rowerze czy hulajnodze elektrycznej będą zobowiązane do jazdy w kasku ochronnym. Brak kasku podczas jazdy może skutkować mandatem, nawet jeśli dziecko porusza się po parkowej alejce.

Kto musi jeździć w kasku? Obowiązek obejmuje nie tylko rowerzystów

Zgodnie z przepisami, które zaczynają obowiązywać 3 czerwca 2026 roku, obowiązek kasku ochronnego dotyczy młodych osób poniżej 16. roku życia, poruszających się na:

rowerze (także rowerze z napędem),

hulajnodze elektrycznej,

urządzeniu transportu osobistego (UTO).

Kierujący rowerem, rowerem z napędem, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) rozporządzenia 168/2013, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16 roku życia, jest obowiązany używać w czasie jazdy kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym

- brzmi ust. 1b ustawy Prawo o ruchu drogowym.

To oznacza, że wszyscy młodzi cykliści powinni jeździć w kaskach. O ile jednak definicja roweru czy hulajnogi elektrycznej nie budzi wątpliwości, już określenie „urządzenie transportu osobistego” nie wszystkim jest znane. Czy chodzi o każdy sprzęt sportowo-rekreacyjny służący do przemieszczania się, jak choćby rolki czy deskorolka? Nie, chodzi wyłącznie o pojazdy napędzane elektrycznie, które nie posiadają pedałów ani tradycyjnego siedzenia. W tej kategorii mieszczą się więc:

deskorolki elektryczne,

rolki / wrotki napędzane silnikiem elektrycznym,

pojazdy typu segway,

hoverboardy,

monocykle,

urządzenia samobalansujące.

Przykład Zwykła hulajnoga napędzana siłą mięśni do tej kategorii się nie zalicza, tak samo jak tradycyjne rolki. Za to kask na głowie będzie obowiązkowy również u dzieci poniżej 7. roku życia przewożonych w fotelikach rowerowych oraz przyczepkach rowerowych, chyba, że przyczepka wyposażona jest w pasy bezpieczeństwa, a konstrukcja fotelika uniemożliwia użycie kasku.

To oznacza, że od 3 czerwca 2026 r. kask ochronny nie będzie wymagany w przypadku jazdy na zwykłej hulajnodze, napędzanej siłą mięśni. Warto jednak pamiętać, że jest on zalecany niezależnie od wieku i rodzaju używanego pojazdu. Znacznie zwiększa bezpieczeństwo zarówno w przypadku jazdy na rolkach, wrotkach jak i zwykłej hulajnodze. Podczas upadku lub zderzenia z innym pojazdem, kask zmniejsza ryzyko urazów mózgu nawet o 85 proc.

Gdzie trzeba jeździć w kasku?

Obowiązek kasku ochronnego dotyczy osób poniżej 16. roku życia poruszających się zarówno po drodze publicznej, ścieżce rowerowej, chodniku, alejce w parku, osiedlowej uliczce, terenie rekreacyjnym.

To oznacza, że przejażdżka po parku bez kasku ochronnego może narazić opiekuna na mandat. Kara finansowa nie jest wysoka, jednak pełni też ważną funkcję edukacyjną.

Jakie kary za brak kasku ochronnego?

Za brak kasku ochronnego przewidziano karę finansową w wysokości 100 zł. Naturalnie do zapłaty mandatu zobowiązani się rodzice dziecka poruszające się w/w pojazdem bez wymaganego kasku ochronnego.

Ważne Warto wiedzieć, że od 3 czerwca 2026 r. na hulajnodze elektrycznej jeździć mogą jedynie dorośli i dzieci po ukończeniu 13. roku życia.

Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. (...) W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 13 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

- brzmi Art. 33d.