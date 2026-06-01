Forsal logo

PKB Polski w I kw. 2026 r. GUS podał najnowsze dane

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:30
PKB Polski w I kw. 2026 r. GUS podał najnowsze dane
PKB Polski w I kw. 2026 r. GUS podał najnowsze dane/Shutterstock
Dane GUS potwierdziły, że w pierwszym kwartale 2026 r. polska gospodarka nadal rosła, choć tempo wzrostu było niższe niż w poprzednich trzech miesiącach. W ocenie ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce jest silny popyt krajowy.

Polska gospodarka rośnie wolniej niż w poprzednim kwartale

Produkt Krajowy Brutto Polski w I kw. 2026 r. wzrósł o 3,5 proc. rok do roku – wynika z najnowszych danych GUS. To wynik niższy niż w poprzednim kwartale, gdy dynamika sięgała 4,1 proc. rdr, co wskazuje na wyhamowanie tempa wzrostu gospodarki. W ujęciu kwartalnym PKB zwiększył się o 0,6 proc., wobec 1,0 proc. kwartał wcześniej. Dane są nieco lepsze od wcześniejszego szybkiego szacunku, który zakładał wzrost na poziomie 3,4 proc. rdr i 0,5 proc. kdk.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w I kw. 2026 r. wzrosły o 2,4 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,3 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w I kw. 2026 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 3,9 proc. rdr, inwestycje wzrosły o 3,0 proc. rdr, a popyt krajowy o 3,8 proc. rdr. . "Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu gospodarczego; napędza go silny popyt krajowy" - skomentował te dane minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Składowe PKB za IV kw. 2025 r. i I kw. 2026 r.:

I kw. 2026

IV kw. 2025

Spożycie ogółem

3,9

5,3

w tym:

Spożycie

- w sektorze gospodarstw domowych

3,3

4,3

- publiczne

6,0

7,7

Akumulacja brutto

2,7

2,3

w tym:

Nakłady brutto na środki trwałe

2,4

6,6

Eksport

5,6

7,6

Import

6,1

8,8

Popyt krajowy

3,7

4,6

Produkt krajowy brutto

3,5

4,1

w tym:

Wartość dodana brutto

3,3

3,7

Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt. proc.).

PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego.

I kw.

IV kw.

Produkt krajowy brutto

3,5

4,1

Popyt krajowy

3,5

4,4

Spożycie ogółem

3,2

3,8

Spożycie w sektorze

gospodarstw domowych

2

2,1

Spożycie publiczne

1,2

1,7

Akumulacja

0,3

0,6

Nakłady brutto na środki trwałe

0,3

1,5

Przyrost rzeczowych środków obrotowych

0

-0,9

Saldo obrotów z zagranicą

0

-0,3

Wartość dodana brutto

2,9

3,3

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPKB Polski w I kw. 2026 r. GUS podał najnowsze dane »
Tematy: wzrost gospodarczyPKBgospodarkafinanse publiczne
Powiązane
Komisja Europejska zmienia prognozy. Co czeka Polskę w 2026 i 2027 roku?
Komisja Europejska zmienia prognozy. Co czeka Polskę w 2026 i 2027 roku?
O ile urosła polska gospodarka? GUS podał dane, ekonomiści zaskoczeni
O ile urosła polska gospodarka? GUS podał dane, ekonomiści zaskoczeni
PKB Polski spowalnia? PKO BP: dane za I kwartał mogą na to wskazywać
PKB Polski spowalnia? PKO BP: dane za I kwartał mogą na to wskazywać
Zobacz
|
To już koniec pieców na ekogroszek. Wchodzi obowiązkowa likwidacja takich kotłów
To już koniec pieców na ekogroszek. Wchodzi obowiązkowa likwidacja takich kotłów
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
Trwa rosyjski atak na Polskę. To tutaj otworzył się główny front
Trwa rosyjski atak na Polskę. To tutaj otworzył się główny front
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj