PKB Polski w I kw. 2026 r. GUS podał najnowsze dane

Polska gospodarka rośnie wolniej niż w poprzednim kwartale
Produkt Krajowy Brutto Polski w I kw. 2026 r. wzrósł o 3,5 proc. rok do roku – wynika z najnowszych danych GUS. To wynik niższy niż w poprzednim kwartale, gdy dynamika sięgała 4,1 proc. rdr, co wskazuje na wyhamowanie tempa wzrostu gospodarki. W ujęciu kwartalnym PKB zwiększył się o 0,6 proc., wobec 1,0 proc. kwartał wcześniej. Dane są nieco lepsze od wcześniejszego szybkiego szacunku, który zakładał wzrost na poziomie 3,4 proc. rdr i 0,5 proc. kdk.
Z danych GUS wynika, że inwestycje w I kw. 2026 r. wzrosły o 2,4 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,3 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc. rdr.
Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w I kw. 2026 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 3,9 proc. rdr, inwestycje wzrosły o 3,0 proc. rdr, a popyt krajowy o 3,8 proc. rdr. . "Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu gospodarczego; napędza go silny popyt krajowy" - skomentował te dane minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Składowe PKB za IV kw. 2025 r. i I kw. 2026 r.:
I kw. 2026
IV kw. 2025
Spożycie ogółem
3,9
5,3
w tym:
Spożycie
- w sektorze gospodarstw domowych
3,3
4,3
- publiczne
6,0
7,7
Akumulacja brutto
2,7
2,3
w tym:
Nakłady brutto na środki trwałe
2,4
6,6
Eksport
5,6
7,6
Import
6,1
8,8
Popyt krajowy
3,7
4,6
Produkt krajowy brutto
3,5
4,1
w tym:
Wartość dodana brutto
3,3
3,7
Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt. proc.).
PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego.
I kw.
IV kw.
Produkt krajowy brutto
3,5
4,1
Popyt krajowy
3,5
4,4
Spożycie ogółem
3,2
3,8
Spożycie w sektorze
gospodarstw domowych
2
2,1
Spożycie publiczne
1,2
1,7
Akumulacja
0,3
0,6
Nakłady brutto na środki trwałe
0,3
1,5
Przyrost rzeczowych środków obrotowych
0
-0,9
Saldo obrotów z zagranicą
0
-0,3
Wartość dodana brutto
2,9
3,3