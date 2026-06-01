PKB Polski w I kw. 2026 r. GUS podał najnowsze dane

Polska gospodarka rośnie wolniej niż w poprzednim kwartale

Produkt Krajowy Brutto Polski w I kw. 2026 r. wzrósł o 3,5 proc. rok do roku – wynika z najnowszych danych GUS. To wynik niższy niż w poprzednim kwartale, gdy dynamika sięgała 4,1 proc. rdr, co wskazuje na wyhamowanie tempa wzrostu gospodarki. W ujęciu kwartalnym PKB zwiększył się o 0,6 proc., wobec 1,0 proc. kwartał wcześniej. Dane są nieco lepsze od wcześniejszego szybkiego szacunku, który zakładał wzrost na poziomie 3,4 proc. rdr i 0,5 proc. kdk.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w I kw. 2026 r. wzrosły o 2,4 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,3 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w I kw. 2026 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 3,9 proc. rdr, inwestycje wzrosły o 3,0 proc. rdr, a popyt krajowy o 3,8 proc. rdr. . "Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu gospodarczego; napędza go silny popyt krajowy" - skomentował te dane minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Składowe PKB za IV kw. 2025 r. i I kw. 2026 r.:

I kw. 2026 IV kw. 2025 Spożycie ogółem 3,9 5,3 w tym: Spożycie - w sektorze gospodarstw domowych 3,3 4,3 - publiczne 6,0 7,7 Akumulacja brutto 2,7 2,3 w tym: Nakłady brutto na środki trwałe 2,4 6,6 Eksport 5,6 7,6 Import 6,1 8,8 Popyt krajowy 3,7 4,6 Produkt krajowy brutto 3,5 4,1 w tym: Wartość dodana brutto 3,3 3,7

Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt. proc.).

PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego.