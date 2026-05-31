Podatki 2027 – program motywacyjny jako dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika – większe możliwości ( PIT )

Urszula Wilk-Winter
dzisiaj, 16:44
Jak rozliczać przychody z papierów wartościowych
Przedsiębiorcy mogą ustalić w umowie z pracownikiem zapisy będące programem motywacyjnym. Analogiczne profity mogą uzyskać osoby wykonujące działalność osobiście na innej podstawie prawnej. W praktyce okazało się, że pewne kwestie wymagają doprecyzowania w zakresie rozliczeń w ramach PIT.

Program motywacyjny – definicja

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT ) przyjmuje się, że program motywacyjny to system wynagradzania, utworzony przez spółkę lub spółkę dominującą, dla osób uzyskujących przychody ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście ( np. umowa zlecenie, o dzieło, B2B-między podmiotami gospodarczymi ) w oparciu o którą taka osoba może otrzymać dodatkowe świadczenia. To prawa do nabycia akcji spółki albo spółki dominującej bezpośrednio lub poprzez realizację praw z pochodnych instrumentów finansowych, papierów wartościowych lub realizacji innych praw majątkowych. Spółka dominująca stanowi podmiot, który posiada pakiet kontrolny w innej spółce (zależnej) dzięki czemu może podejmować decyzje o działaniach biznesowych i kierunkach ekspansji. Poprzez pochodne instrumenty finansowe (deratywy) rozumie się kontrakty, których wartość jest uzależniona od ceny lub wartości innego aktywa, określanego jako instrument bazowy. Papiery wartościowe to dokumenty lub zapisy elektroniczne potwierdzające prawa majątkowe o charakterze zbywalnym z możliwością swobodnego obrotu. Najpopularniejsze to:

  • akcje – prawo do współwłasności spółki akcyjnej i udziału w jej zyskach np. dywidendy,
  • obligacje – osoba wystawiająca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonego kapitału wraz z odsetkami,
  • bony skarbowe – krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa.
Niejasności powodowała kwestia możliwości nabywania akcji w wyniku realizacji warrantów subskrypcyjnych. Warrant subskrypcyjny to papier wartościowy, który umożliwia jego właścicielowi nabycie określonej liczby akcji nowej emisji spółki po z góry ustalonej cenie. Stanowi to sposób pozyskania kapitału. W orzecznictwie sądów ukształtowało się stanowisko zgodnie z którym niewskazanie warrantu subskrypcyjnego w definicji programu motywacyjnego powoduje, że nabycie akcji w wyniku realizacji tego prawa nie stanowi element tego program. Proponowana zmiana zapisu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT ) spowoduje, że powyższe wątpliwości znikną, co będzie korzystne dla podatnika.

