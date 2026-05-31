Nowe świadczenie w wysokości ponad 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia za wieloletni staż pracy w 2026 roku? MRPiPS zdecyduje o zmianie prawa

Jest postulat nowego świadczenia pienieżnego za wieloletni staż pracy

Komisja do Spraw Petycji skierowała do MRPiPS dezyderat, w którym zwróciła się o analizę możliwości zmiany przepisów dotyczących nagród jubileuszowych. Chodzi o osoby, które przepracowały co najmniej 50 lat.

Sprawa jest efektem petycji złożonej do Sejmu. Jej autor zwrócił uwagę, że obecnie przepisy przewidują nagrodę jubileuszową maksymalnie za 45 lat pracy. Oznacza to, że osoby z dłuższym stażem nie mają ustawowego prawa do takiego świadczenia. Jak wskazano w uzasadnieniu petycji, liczba pracowników mogących wykazać się ponad 45-letnim stażem nie jest duża. W związku z tym ewentualne dodatkowe koszty dla pracodawców byłyby ograniczone.

Świadczenie za wieloletni staż pracy. Potrzebne byłyby zmiany w ustawach

Komisja zwróciła uwagę, że obecnie nagrody jubileuszowe są przyznawane na podstawie różnych regulacji. W wielu przypadkach wynikają z regulaminów wynagradzania, statutów czy układów zbiorowych pracy. Niektóre grupy zawodowe mają jednak zagwarantowane takie świadczenia bezpośrednio w ustawach.

Wprowadzenie nagrody jubileuszowej za 50 lat pracy wymagałoby więc zmian w obowiązujących przepisach. Podstawy prawne do wypłaty takich świadczeń znajdują się m.in. w ustawie o pracownikach urzędów państwowych, ustawie o służbie cywilnej oraz ustawie o pracownikach samorządowych.

Czy świadczenie mogłoby objąć kolejne grupy pracowników?

W dezyderacie znalazło się również pytanie, czy resort rozważa rozszerzenie prawa do nagrody jubileuszowej na inne grupy zawodowe. Posłowie chcą poznać stanowisko ministerstwa zarówno w sprawie wydłużenia stażu uprawniającego do świadczenia, jak i ewentualnego poszerzenia katalogu osób, które mogłyby z niego korzystać.

Kto dziś może otrzymać nagrodę jubileuszową?

Kodeks pracy nie reguluje kwestii nagród jubileuszowych. Oznacza to, że świadczenie nie przysługuje wszystkim pracownikom.

Prawo do nagrody wynika z odrębnych przepisów dotyczących konkretnych grup zawodowych. Otrzymują ją m.in. nauczyciele, członkowie służby cywilnej, pracownicy samorządowi oraz niektóre osoby zatrudnione w ochronie zdrowia. Takie rozwiązania funkcjonują także w części instytucji kultury, bibliotekach czy górnictwie.

W przypadku pozostałych pracowników decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej zależy od pracodawcy. Odpowiednie zapisy mogą znaleźć się w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub umowie o pracę.

Ile wynosi nagroda jubileuszowa w 2026 roku?

Pracownicy samorządowi mogą obecnie liczyć na nagrodę jubileuszową w wysokości:

75 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy,

100 proc. po 25 latach,

150 proc. po 30 latach,

200 proc. po 35 latach,

300 proc. po 40 latach,

400 proc. po 45 latach pracy.

Takie same stawki od 1 stycznia ,obowiązują obecnie również nauczycieli. Jeżeli pojawiłaby się nagroda za 50 lat pracy, jej wysokość prawdopodobnie przekroczyłaby 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia, choć konkretne propozycje nie zostały jeszcze przedstawione. Do stażu uprawniającego do otrzymania nagrody wliczane są wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, a także inne okresy uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów.

Kiedy poznamy stanowisko MRPiPS? Czy zmiany mogą wejść w życie w 2026 roku?

Zgodnie z Regulaminem Sejmu resort ma 30 dni na odpowiedź na skierowany dezyderat. Sam dokument nie oznacza jednak automatycznie zmian w prawie.

Jeśli resort uzna propozycję za zasadną, konieczne będzie przeprowadzenie pełnej procedury legislacyjnej, w tym przygotowanie projektu zmian i jego przyjęcie przez Radę Ministrów. Skierowanie dezyderatu pokazuje jednak, że temat trafił do agendy prac parlamentarnych i będzie przedmiotem dalszych analiz. W praktyce podobne inicjatywy niejednokrotnie stawały się poczatkiem prac nad nowelizacją przepisów.

Źródło:

sejm.gov.pl, PAP