Polska armia dostanie tysiące dronów. Te kontrakty to prawdziwy przełom

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
dzisiaj, 09:10
Potężne wzmocnienie bezzałogowych zdolności polskiej armii staje się faktem. Agencja Uzbrojenia podpisała z firmą WB Electronics trzy kontrakty o łącznej wartości 11 mld zł, które zostaną sfinansowane z pieniędzy z programu SAFE. Dzięki nim do polskich żołnierzy trafią tysiące dronów poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz amunicji krążącej.

Agencja Uzbrojenia podpisała ze spółką z Ożarowa Mazowieckiego trzy kluczowe umowy, które stanowią element większego pakietu czterdziestu kontraktów zawieranych obecnie z polskim przemysłem obronnym.

Zakładają one, że do 2030 roku polskie wojsko otrzyma 12 bateryjnych modułów ogniowych bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius, 400 zestawów amunicji krążącej Warmate oraz 190 zestawów dronów rozpoznawczych FlyEye.

– Jesteśmy w firmie, która stanowi markę polskiej gospodarki – tak o potencjale WB Electronics mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który wziął udział w uroczystym podpisaniu kontraktów.

Szef MON ujawnił, że polskim sprzętem zachwycona jest również Kanada, która planuje zakupy w ramach współpracy w programie SAFE.

– Przekonałem się o tym chociażby w ostatnich dniach w Kanadzie. Przekonujemy się każdego dnia, korzystając w Wojsku Polskim z waszego sprzętu. Uznanie ze strony żołnierzy to najlepsza rekomendacja, jaką można uzyskać – podkreślał minister obrony narodowej.

Zamówienie gwarantuje dostawę tysięcy bezzałogowców. Samodzielny moduł systemu Gladius zawiera około setki dronów, w tym maszyny rozpoznawcze FT-5 oraz efekty uderzeniowe Gladius 1 i Gladius 2 o zasięgu kilkuset kilometrów.

Z kolei 400 zestawów systemu Warmate przełoży się na dostawę aż 4 tys. sztuk zabójczej amunicji krążącej typu kamikadze, zdolnej do niszczenia piechoty i pojazdów opancerzonych wroga. Do jednostek operacyjnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej trafi także 190 zestawów FlyEye przeznaczonych do szybkiego namierzania celów.

FlyEye to w swojej klasie jeden z najlepszych dronów obserwacyjnych na świecie. Sprawdzony w boju, służy od lat w Ukrainie, gdzie naprowadza uderzenia na najważniejsze cele, daleko za linią wroga. Rosjanie są wobec niego bezsilni i nie potrafią go zagłuszyć.

Kontrakt na drony to część szerszego planu modernizacji armii. Finansowanie pochodzi z unijnego programu SAFE (Security Action For Europe), powołanego w celu wzmocnienia obronności państw członkowskich NATO. Polska, której KE przyznała 43,7 mld euro, jest największym beneficjentem programu. Środki te mają sfinansować projekty obronne przewidziane w polskim planie inwestycyjnym.

