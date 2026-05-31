Polska armia dostanie tysiące dronów. Te kontrakty to prawdziwy przełom

Agencja Uzbrojenia podpisała ze spółką z Ożarowa Mazowieckiego trzy kluczowe umowy, które stanowią element większego pakietu czterdziestu kontraktów zawieranych obecnie z polskim przemysłem obronnym.

Miliardowe kontrakty dla armii. Polska kupuje tysiące dronów, które będą bronić nieba

Zakładają one, że do 2030 roku polskie wojsko otrzyma 12 bateryjnych modułów ogniowych bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius, 400 zestawów amunicji krążącej Warmate oraz 190 zestawów dronów rozpoznawczych FlyEye.

– Jesteśmy w firmie, która stanowi markę polskiej gospodarki – tak o potencjale WB Electronics mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który wziął udział w uroczystym podpisaniu kontraktów.

Szef MON ujawnił, że polskim sprzętem zachwycona jest również Kanada, która planuje zakupy w ramach współpracy w programie SAFE.

– Przekonałem się o tym chociażby w ostatnich dniach w Kanadzie. Przekonujemy się każdego dnia, korzystając w Wojsku Polskim z waszego sprzętu. Uznanie ze strony żołnierzy to najlepsza rekomendacja, jaką można uzyskać – podkreślał minister obrony narodowej.

Amunicja krążąca Warmate i system Gladius. Do wojska trafi tysiące dronów

Zamówienie gwarantuje dostawę tysięcy bezzałogowców. Samodzielny moduł systemu Gladius zawiera około setki dronów, w tym maszyny rozpoznawcze FT-5 oraz efekty uderzeniowe Gladius 1 i Gladius 2 o zasięgu kilkuset kilometrów.

Z kolei 400 zestawów systemu Warmate przełoży się na dostawę aż 4 tys. sztuk zabójczej amunicji krążącej typu kamikadze, zdolnej do niszczenia piechoty i pojazdów opancerzonych wroga. Do jednostek operacyjnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej trafi także 190 zestawów FlyEye przeznaczonych do szybkiego namierzania celów.

Polski dron FlyEye odporny na zagłuszanie. Miliardy z SAFE popłyną na armię

FlyEye to w swojej klasie jeden z najlepszych dronów obserwacyjnych na świecie. Sprawdzony w boju, służy od lat w Ukrainie, gdzie naprowadza uderzenia na najważniejsze cele, daleko za linią wroga. Rosjanie są wobec niego bezsilni i nie potrafią go zagłuszyć.

Kontrakt na drony to część szerszego planu modernizacji armii. Finansowanie pochodzi z unijnego programu SAFE (Security Action For Europe), powołanego w celu wzmocnienia obronności państw członkowskich NATO. Polska, której KE przyznała 43,7 mld euro, jest największym beneficjentem programu. Środki te mają sfinansować projekty obronne przewidziane w polskim planie inwestycyjnym.