Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?

To ma być koło ratunkowe dla tych, którzy mogą nie udźwignąć wzrostu kosztów ogrzewania. Niektóre gospodarstwa domowe mają szansę na bon ciepłowniczy. Wnioski będzie można składać Od pierwszego dnia lipca.

Komu przysługuje bon ciepłowniczy

Bon ciepłowniczy został przygotowany wyłącznie dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Chodzi przede wszystkim o mieszkańców bloków i budynków podłączonych do miejskich lub osiedlowych sieci ciepłowniczych, którzy otrzymują ogrzewanie od przedsiębiorstw energetycznych.

Istotne znaczenie ma również cena ciepła. Wsparcie przewidziano dla tych gospodarstw, które płacą za ogrzewanie więcej niż 170 zł za gigadżul. Program nie obejmuje natomiast właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych indywidualnie, między innymi gazem, pelletem, węglem czy pompą ciepła.

Dochód zdecyduje o przyznaniu pieniędzy

Najważniejszym warunkiem otrzymania bonu pozostaje kryterium dochodowe. W przypadku gospodarstw jednoosobowych miesięczny dochód nie może przekroczyć 3272,69 zł. Dla gospodarstw wieloosobowych limit wynosi 2454,52 zł na osobę.

Przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza jednak utratę prawa do świadczenia. W takim przypadku zastosowanie ma zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że bon zostanie pomniejszony dokładnie o kwotę przekroczenia limitu.

Ministerstwo Energii podkreśla również, że na jeden adres może zostać przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli kilka osób z tego samego gospodarstwa złoży wniosek, świadczenie otrzyma ta osoba, która zrobiła to jako pierwsza.

Nawet 3500 zł wsparcia. Wszystko zależy od ceny ciepła

Wysokość bonu ciepłowniczego będzie uzależniona od jednoskładnikowej ceny ciepła netto obowiązującej w danym systemie grzewczym.

W 2026 roku gospodarstwo domowe otrzyma 1000 zł, jeśli cena ciepła wynosi powyżej 170 zł do 200 zł za gigadżul. Przy cenach przekraczających 200 zł, ale nie wyższych niż 230 zł za GJ, bon wzrośnie do 2000 zł. Najwyższe wsparcie, czyli 3500 zł, przewidziano dla gospodarstw płacących ponad 230 zł za gigadżul ciepła.

Wnioski będzie można składać przez dwa miesiące

Nabór wniosków dotyczących bonu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia 2026 roku.

Dokumenty trzeba będzie złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Możliwe będzie zarówno osobiste złożenie dokumentów w urzędzie gminy, jak i wysłanie ich pocztą.

Wniosek będzie można przekazać także elektronicznie – za pośrednictwem platformy gov.pl, ePUAP lub aplikacji mObywatel.

Sam wniosek nie wystarczy

Do formularza trzeba będzie dołączyć dodatkowe zaświadczenie wystawione przez spółdzielnię mieszkaniową, zarządcę wspólnoty lub inny podmiot odpowiedzialny za dostarczanie ciepła do budynku.

Dokument ma potwierdzać zarówno fakt korzystania z ciepła systemowego, jak i wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto. To właśnie ona zdecyduje o tym, jaka kwota bonu zostanie przyznana danemu gospodarstwu domowemu. Zaświadczenie ma być wydawane w ciągu siedmiu dni od momentu złożenia wniosku przez mieszkańca.