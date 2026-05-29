Choroba alkoholowa jest uznawana za chorobę przewlekłą. W niektórych przypadkach zarówno osoby uzależnione od alkoholu jak i te zmagające się ze zdrowotnymi skutkami nałogu mogą otrzymać świadczenia z ZUS, pomocy społecznej lub liczyć na rentę i dodatki związane z niepełnosprawnością.

Najważniejsze znaczenie mają jednak skutki zdrowotne alkoholizmu np. uszkodzenia neurologiczne, choroby psychiczne, problemy z samodzielnym funkcjonowaniem czy trwała niezdolność do pracy. Oto lista świadczeń przysługujących osobom z chorobą alkoholową. Podajemy kryteria, które należy spełnić: sam fakt nadużywania alkoholu nie wystarczy, by otrzymać pieniądze.

Renta z tytułu niezdolności do pracy dla alkoholika

To kluczowe i dość istotne wsparcie finansowe dla osób z chorobą alkoholową. Potocznie renta z tytułu niezdolności do pracy bywa nazywana właśnie rentą alkoholową, choć świadczenie o takiej nazwie nie istnieje.

Tylko w 2025 roku ZUS przyznał ponad 40 tys. nowych rent z tytułu niezdolności do pracy. Częściej świadczenie to pobierali mężczyźni, większość (aż 2/3) to renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Kiedy osoba uzależniona może otrzymać rentę z ZUS? Tylko, jeśli lekarz orzecznik uzna ją za częściowo albo całkowicie niezdolną do pracy. Kryteria są tutaj takie same dla wszystkich: osoby uzależnione od alkoholu i zmagające się z nałogiem latami nie są tu wyjątkiem. Najczęściej dotyczy to osób, u których alkoholizm doprowadził do:

marskości wątroby,

uszkodzeń układu nerwowego,

przewlekłego zapalenia trzustki,

encefalopatii alkoholowej,

ciężkich zaburzeń psychicznych,

padaczki alkoholowej,

trwałych zaburzeń poznawczych.

Aby dostać rentę, trzeba posiadać wymagany staż ubezpieczeniowy, być niezdolnym do pracy i wykazać, że niezdolność powstała w odpowiednim okresie ubezpieczenia. Wymagany staż jest różny i zależy od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą otrzymać tylko osoby, które nie mają ustalonego prawa do emerytury lub nie spełniają warunków do jej uzyskania.

W 2026 roku wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy wzrosła i wynosi:

1 978,49 zł brutto w przypadku całkowitej niezdolności do pracy,

w przypadku całkowitej niezdolności do pracy, 1483,87 zł brutto w przypadku częściowej niezdolności do pracy.

Wniosek o rentę składa się do ZUS (można to zrobić drogą elektroniczną), konieczne jest dołączenie zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia (ważne 30 dni) oraz dokumentów potwierdzających okresy pracy i zarobki. O przyznaniu renty decyduje lekarz orzecznik lub komisja: konieczna jest wizyta, o jej terminie informuje ZUS.

Warto też pamiętać o tym, że choroba alkoholowa nie może być jedynym powodem przyznania renty. By otrzymać świadczenie istotna jest niezdolność do pracy, wykazanie, że uzależnienie od alkoholu wywołało poważne i trwałe skutki dla zdrowia, które znacznie ograniczają możliwość podjęcia pracy.

Renta socjalna - także dla osoby z chorobą alkoholową?

Renta socjalna ma taką samą wysokość jak renta z tytułu niezdolności do pracy, jednak jest świadczeniem finansowanym z budżetu państwa, a nie FUS. Kwota brutto renty socjalnej w 2026 roku (będzie obowiązywała do końca lutego 2027) to więc 1978,49 zł brutto miesięcznie. „Na rękę” będzie to ok. 1800 zł.

Jest to świadczenie dedykowane osobom młodszym, dotyczy osób pełnoletnich, u których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Niesprawność ta musi jednak powstać:

przed ukończeniem 18. roku życia,

podczas nauki w szkole lub w szkole wyższej (przed ukończeniem 25. roku życia),

w trakcie doktoratu.

W przypadku spełnienia jednego z powyższych warunków może jednak pobierać je także osoba z chorobą alkoholową. Warto wiedzieć, że świadczenia nie można łączyć z rentą z tytułu niezdolności do pracy (jeśli takie świadczenie przyznano wcześniej).

Zasiłek pielęgnacyjny przy chorobie alkoholowej

Osoby z chorobą alkoholową mogą otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, jeśli posiadają:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

umiarkowany stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością powstałą przed 21. rokiem życia.

Nie obowiązuje kryterium dochodowe. W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytom i rencistom, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji albo ukończyli 75 lat (wówczas kryterium zdrowotne nie obowiązuje).

W przypadku choroby alkoholowej świadczenie może zostać przyznane np. osobom z ciężkimi powikłaniami neurologicznymi lub psychicznymi. Od marca 2026 roku dodatek wynosi 366,68 zł miesięcznie.

Świadczenie wspierające dla alkoholika

To świadczenie dla osób z niepełnosprawnością wymagających dużego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przyznaje je ZUS na podstawie decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoba uzależniona od alkoholu może otrzymać świadczenie, jeśli choroba doprowadziła do poważnych ograniczeń samodzielności, np. konieczności stałej opieki.

Wysokość wsparcia zależy od liczby punktów przyznanych w ocenie potrzeby wsparcia. Może to być zarówno 792 zł jak i 4353 zł miesięcznie. W 2026 roku do świadczenia uprawnionych jest więcej osób: także ci, którzy uzyskali co najmniej 70 punktów w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające można łączyć z rentą socjalną lub emeryturą.

Zasiłki z pomocy społecznej

Osoby uzależnione od alkoholu, które jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (to dość częste w przypadku choroby alkoholowej) mogą korzystać także z pomocy MOPS lub GOPS. O świadczenia najlepiej dowiadywać się w lokalnym ośrodku. W tym przypadku obowiązuje kryterium dochodowe, wcześniej przeprowadzany jest również wywiad środowiskowy. Możliwe formy wsparcia to:

zasiłek stały,

zasiłek okresowy,

zasiłek celowy,

opłacenie pobytu w schronisku,

usługi opiekuńcze.

Kiedy alkoholik nie otrzyma wsparcia? W tym przypadku świadczenia nie zostaną przyznane

Uzależnienie od alkoholu nie oznacza prawa do świadczeń. ZUS lub komisje orzekające często odmawiają pomocy, jeśli:

osoba nie leczy się,

nie posiada dokumentacji medycznej, która uzasadniałaby potrzebę przyznania wsparcia,

nie występuje trwała niezdolność do pracy,

stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy zarobkowej.

Kluczowe znaczenie mają opinie lekarzy, dokumentacja leczenia (również odwykowego) i orzeczenia o niepełnosprawności.