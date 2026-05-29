Choroba alkoholowa jest uznawana za chorobę przewlekłą. W niektórych przypadkach zarówno osoby uzależnione od alkoholu jak i te zmagające się ze zdrowotnymi skutkami nałogu mogą otrzymać świadczenia z ZUS, pomocy społecznej lub liczyć na rentę i dodatki związane z niepełnosprawnością.
Najważniejsze znaczenie mają jednak skutki zdrowotne alkoholizmu np. uszkodzenia neurologiczne, choroby psychiczne, problemy z samodzielnym funkcjonowaniem czy trwała niezdolność do pracy. Oto lista świadczeń przysługujących osobom z chorobą alkoholową. Podajemy kryteria, które należy spełnić: sam fakt nadużywania alkoholu nie wystarczy, by otrzymać pieniądze.
Renta z tytułu niezdolności do pracy dla alkoholika
To kluczowe i dość istotne wsparcie finansowe dla osób z chorobą alkoholową. Potocznie renta z tytułu niezdolności do pracy bywa nazywana właśnie rentą alkoholową, choć świadczenie o takiej nazwie nie istnieje.
Tylko w 2025 roku ZUS przyznał ponad 40 tys. nowych rent z tytułu niezdolności do pracy. Częściej świadczenie to pobierali mężczyźni, większość (aż 2/3) to renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Kiedy osoba uzależniona może otrzymać rentę z ZUS? Tylko, jeśli lekarz orzecznik uzna ją za częściowo albo całkowicie niezdolną do pracy. Kryteria są tutaj takie same dla wszystkich: osoby uzależnione od alkoholu i zmagające się z nałogiem latami nie są tu wyjątkiem. Najczęściej dotyczy to osób, u których alkoholizm doprowadził do:
- marskości wątroby,
- uszkodzeń układu nerwowego,
- przewlekłego zapalenia trzustki,
- encefalopatii alkoholowej,
- ciężkich zaburzeń psychicznych,
- padaczki alkoholowej,
- trwałych zaburzeń poznawczych.
Aby dostać rentę, trzeba posiadać wymagany staż ubezpieczeniowy, być niezdolnym do pracy i wykazać, że niezdolność powstała w odpowiednim okresie ubezpieczenia. Wymagany staż jest różny i zależy od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą otrzymać tylko osoby, które nie mają ustalonego prawa do emerytury lub nie spełniają warunków do jej uzyskania.
W 2026 roku wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy wzrosła i wynosi:
- 1 978,49 zł brutto w przypadku całkowitej niezdolności do pracy,
- 1483,87 zł brutto w przypadku częściowej niezdolności do pracy.
Wniosek o rentę składa się do ZUS (można to zrobić drogą elektroniczną), konieczne jest dołączenie zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia (ważne 30 dni) oraz dokumentów potwierdzających okresy pracy i zarobki. O przyznaniu renty decyduje lekarz orzecznik lub komisja: konieczna jest wizyta, o jej terminie informuje ZUS.
Warto też pamiętać o tym, że choroba alkoholowa nie może być jedynym powodem przyznania renty. By otrzymać świadczenie istotna jest niezdolność do pracy, wykazanie, że uzależnienie od alkoholu wywołało poważne i trwałe skutki dla zdrowia, które znacznie ograniczają możliwość podjęcia pracy.
Renta socjalna - także dla osoby z chorobą alkoholową?
Renta socjalna ma taką samą wysokość jak renta z tytułu niezdolności do pracy, jednak jest świadczeniem finansowanym z budżetu państwa, a nie FUS. Kwota brutto renty socjalnej w 2026 roku (będzie obowiązywała do końca lutego 2027) to więc 1978,49 zł brutto miesięcznie. „Na rękę” będzie to ok. 1800 zł.
Jest to świadczenie dedykowane osobom młodszym, dotyczy osób pełnoletnich, u których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Niesprawność ta musi jednak powstać:
- przed ukończeniem 18. roku życia,
- podczas nauki w szkole lub w szkole wyższej (przed ukończeniem 25. roku życia),
- w trakcie doktoratu.
W przypadku spełnienia jednego z powyższych warunków może jednak pobierać je także osoba z chorobą alkoholową. Warto wiedzieć, że świadczenia nie można łączyć z rentą z tytułu niezdolności do pracy (jeśli takie świadczenie przyznano wcześniej).
Zasiłek pielęgnacyjny przy chorobie alkoholowej
Osoby z chorobą alkoholową mogą otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, jeśli posiadają:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- umiarkowany stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością powstałą przed 21. rokiem życia.
Nie obowiązuje kryterium dochodowe. W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.
Dodatek pielęgnacyjny dla osób z chorobą alkoholową
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytom i rencistom, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji albo ukończyli 75 lat (wówczas kryterium zdrowotne nie obowiązuje).
W przypadku choroby alkoholowej świadczenie może zostać przyznane np. osobom z ciężkimi powikłaniami neurologicznymi lub psychicznymi. Od marca 2026 roku dodatek wynosi 366,68 zł miesięcznie.
Świadczenie wspierające dla alkoholika
To świadczenie dla osób z niepełnosprawnością wymagających dużego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przyznaje je ZUS na podstawie decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoba uzależniona od alkoholu może otrzymać świadczenie, jeśli choroba doprowadziła do poważnych ograniczeń samodzielności, np. konieczności stałej opieki.
Wysokość wsparcia zależy od liczby punktów przyznanych w ocenie potrzeby wsparcia. Może to być zarówno 792 zł jak i 4353 zł miesięcznie. W 2026 roku do świadczenia uprawnionych jest więcej osób: także ci, którzy uzyskali co najmniej 70 punktów w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia.
Świadczenie wspierające można łączyć z rentą socjalną lub emeryturą.
Zasiłki z pomocy społecznej
Osoby uzależnione od alkoholu, które jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (to dość częste w przypadku choroby alkoholowej) mogą korzystać także z pomocy MOPS lub GOPS. O świadczenia najlepiej dowiadywać się w lokalnym ośrodku. W tym przypadku obowiązuje kryterium dochodowe, wcześniej przeprowadzany jest również wywiad środowiskowy. Możliwe formy wsparcia to:
- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy,
- opłacenie pobytu w schronisku,
- usługi opiekuńcze.
Kiedy alkoholik nie otrzyma wsparcia? W tym przypadku świadczenia nie zostaną przyznane
Uzależnienie od alkoholu nie oznacza prawa do świadczeń. ZUS lub komisje orzekające często odmawiają pomocy, jeśli:
- osoba nie leczy się,
- nie posiada dokumentacji medycznej, która uzasadniałaby potrzebę przyznania wsparcia,
- nie występuje trwała niezdolność do pracy,
- stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy zarobkowej.
Kluczowe znaczenie mają opinie lekarzy, dokumentacja leczenia (również odwykowego) i orzeczenia o niepełnosprawności.