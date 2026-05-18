Ponad 2500 zł „urlopowego” w 2026 roku na kontach do końca sierpnia. Dostaną ci, którzy nie wchodzą w drugi próg podatkowy

Beata Jasina-Wojtalak
34 minut temu
Świadczenie urlopowe w 2026 roku będzie wyższe niż w roku ubiegłym. To dokładnie 2943,23 zł brutto, pieniądze zostaną wypłacone jeszcze przed letnim wypoczynkiem, najpóźniej do końca sierpnia 2026 r. Netto świadczenie urlopowe wyniesie ponad 2500 zł. By je otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków.

Świadczenie urlopowe nie jest przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli: mogą otrzymać je również inni pracownicy, zatrudnieni w firmach, w których prowadzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub w mniejszych, zgodnie z decyzją pracodawcy. Jednak nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela są grupą, która świadczenie urlopowe dostaje na mocy ustawy, jest ono wypłacane obowiązkowo. Dostaną je bez składania wniosku

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2026 roku - jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie urlopowe nie jest typowym świadczeniem socjalnym, co oznacza, że dochód nie ma znaczenia: przysługuje ono każdemu zatrudnionemu nauczycielowi. Musi zostać wypłacone najpóźniej do 31 sierpnia 2026 r., jest to świadczenie o charakterze jednorazowym: wypłacane raz w roku. Szkoła wypłaca świadczenie urlopowe bez konieczności wnioskowania. Najczęściej jeszcze przed terminem letniego wypoczynku.

Wysokość świadczenia urlopowego nie jest uzależniona od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Tyle samo dostaje nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany.

Od czego zależy kwota świadczenia urlopowego dla nauczycieli?

Wysokość świadczenia urlopowego co roku jest inna. Odpis podstawowy na ZFŚS zależy od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej z roku poprzedniego, wynosi 37,5 proc. tej kwoty. Gdy przeciętne wynagrodzenie w drugim półroczu roku poprzedniego jest wyższe, to tę drugą wartość bierze się pod uwagę. Stąd w 2026 roku pełna wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela (zatrudnionego przez cały rok w pełnym wymiarze zajęć) wynosi 2943,23 zł brutto. Realnie nauczyciel dostaje mniej, świadczenie jest opodatkowane.

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym

- brzmi treść art. 53 ust. 1a ustawy Karta Nauczyciela.

Wysokość świadczenia urlopowego w 2026 roku

Czy dla każdego nauczyciela kwota świadczenia urlopowego jest taka sama? Odpowiedź brzmi: nie. Wysokość jest proporcjonalna do wymiaru etatu, niższa, jeśli nauczyciel został zatrudniony w szkole później niż 1 września 2025 roku.

W 2026 roku świadczenie urlopowe wyniesie dokładnie 2943,23 zł brutto. Świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, po potrąceniu 12 proc. podatku zostaje 2590 zł i właśnie tyle trafia na konto nauczyciela.

Jeśli do terminu wypłaty świadczenia urlopowego pedagog przekroczy drugi próg podatkowy, dostanie mniej pieniędzy.

Kwota świadczenia urlopowego dla nauczycieli zależy od wymiaru etatu:

  • 2 943,23 zł (nauczyciel zatrudniony na pełny etat),
  • 2 207,42 zł (nauczyciel zatrudniony na 3/4 etatu),
  • 1 471,62 zł (nauczyciel zatrudniony na 1/2 etatu).

Jeśli nauczyciel pracuje w pełnym wymiarze godzin, jednak zatrudniony jest od grudnia 2025 roku, otrzyma kwotę odpowiadającą 75 proc. wysokości pełnego świadczenia urlopowego.

Warto wiedzieć, że świadczenie urlopowe przysługuje także nauczycielom zatrudnionym na zastępstwo czy przebywającym na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela

