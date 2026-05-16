Forsal logo

Niedziela handlowa 17.05.2026: sklepy otwarte 17 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?

Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
wczoraj, 23:27
Niedziela handlowa 17.05.2026: sklepy otwarte 17 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 17.05.2026: sklepy otwarte 17 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?/Shutterstock
Wiele osób planuje dzisiaj większe zakupy, dlatego sprawdzamy, czy w niedzielę 17 maja otwarte będą sklepy takie jak Biedronka, Lidl, Auchan, Carrefour czy tylko Żabka. Przed wyjazdem warto sprawdzić kalendarz niedziel handlowych, ponieważ przepisy bywają mylące. Kiedy przypada najbliższa niedziela handlowa? Wyjaśniamy.

Czy 17 maja to niedziela handlowa, czy obowiązuje dzisiaj zakaz handlu, który pokrzyżuje plany na większe zakupy? Takimi rozterkami z pewnością nie przejmują się bywalcy Żabki, która tradycyjnie pozostaje otwarta bez względu na to, jaka niedziela wypada w kalendarzu.

Niedziela handlowa 17.05.2026. Sklepy otwarte 17 maja, czy dzisiaj jest zakaz handlu?

Weekend to czas, gdy po całym tygodniu często kończą się domowe zapasy, dlatego wiele osób planuje większe zakupy właśnie wtedy. Najwygodniej zrobić je w wolnym dniu, na przykład w niedzielę, o ile jest to niedziela handlowa. Pojawia się więc kluczowe pytanie: czy w niedzielę 17 maja sklepy są otwarte?

Niestety dla tych, którzy planowali zakupy dzisiaj w galerii handlowej lub supermarkecie, nie mamy dobrych wiadomości. 17 maja przypada niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość sklepów jest zamknięta. Istnieją jednak istotne wyjątki od zakazu handlu. Zakupy zrobimy m.in. w sklepach sieci Żabka oraz w małych sklepach osiedlowych, o ile za ladą stanie właściciel.

Podatek od ślubu i wesela. Kto płaci, kiedy fiskus poza podatkiem od prezentów żąda odsetek i wlepi karę
Podatek od ślubu i wesela. Kto płaci, kiedy fiskus poza podatkiem od prezentów żąda odsetek i wlepi karę

Sklepy otwarte w niedzielę 17.05.2026. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce

17 maja nie znajduje się na oficjalnej liście dni zwolnionych z zakazu handlu w 2026 roku. W praktyce oznacza to, że większość dużych sklepów, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostanie dzisiaj zamknięta. Gdzie zatem zrobić zakupy w niedzielę niehandlową? Mimo ograniczeń, otwarte pozostają wybrane placówki, w tym stacje paliw oraz apteki.

Zakupy w niedzielę 17.05.2026 będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a spośród sieciowych głównie w Żabkach, które mogą być otwarte dzięki temu, że często działają jako placówki prowadzone przez franczyzobiorców. W związku z tym większe zakupy warto zaplanować dopiero na poniedziałek 18 maja, kiedy wszystkie sklepy będą już czynne.

Sklepy otwarte w niedzielę 17.05.2026. Jakie sklepy są dzisiaj otwarte?

Warto pamiętać, że ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje kilka wyjątków. Oznacza to, że 17 maja legalnie mogą działać niektóre placówki, takie jak:

  • apteki,
  • stacje benzynowe,
  • piekarnie i cukiernie,
  • sklepy prowadzone przez właścicieli lub ich rodziny,
  • punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Otwarte w niedzielę 17 maja mogą być również restauracje, kawiarnie, bary, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy na terenach turystycznych. Warto jednak przed wyjściem sprawdzić aktualne godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy lub lokalny punkt będzie czynny w niedzielę.

Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?

Niedziele handlowe 2026. Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?

Na najbliższą niedzielę handlową trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać. Najbliższy termin, w którym zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje, przypada 28 czerwca. W tym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca,
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, a otwarte mogą być jedynie Żabki, małe sklepy prywatne i punkty na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe 2026. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

W 2024 roku parlament nie przyjął zmian w przepisach dotyczących zakazu handlu w niedziele. W 2025 roku temat również nie został ponownie podjęty przez Sejm. W efekcie nadal obowiązują dotychczasowe regulacje, które dopuszczają handel jedynie w ośmiu niedzielach w roku.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie dnia wolnego od pracy w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do listy niedziel handlowych. Ma to ułatwić zakupy przed świętami Bożego Narodzenia, szczególnie osobom, które odkładają je na ostatnią chwilę.

Pozostałe propozycje, takie jak częściowe złagodzenie zakazu handlu w niedziele, skrócenie godzin otwarcia sklepów czy rozszerzenie wyjątków, wciąż pozostają na etapie prac w komisjach sejmowych. Oznacza to, że w 2026 roku zasady nie ulegną zmianie. Zakupy w większych sklepach i centrach handlowych będzie można zrobić wyłącznie w wyznaczonych ośmiu niedzielach handlowych.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiedziela handlowa 17.05.2026: sklepy otwarte 17 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa? »
Tematy: sklepyhandelzakaz handluzakupy
Powiązane
Codzienne zakupy podrożały. Policzyli, o ile więcej trzeba płacić
Codzienne zakupy podrożały. Policzyli, o ile więcej trzeba płacić
kwota wolna od podatku, wynagrodzenie, waloryzacja, sejm, płaca
Płaca minimalna równa średniej krajowej i kwota wolna od podatku 60 tys. zł. Sprawa w Sejmie
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele dniem ustawowo wolnym od pracy? Czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj