Nowelizacja Ordynacji podatkowej. Co się zmieni?

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 12:40
Sejm uchwalił w piątek nowelizację Ordynacji podatkowej. Celem noweli jest m.in. likwidacja obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych.

Za ustawą głosowało 243 posłów, a 194 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Teraz nowela trafi do Senatu.

Nowela zawiera przepisy, mające na celu likwidację obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR) oraz w zakresie podatku VAT i akcyzowego, czego nie wymagają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa unijnego. Poza tym porządkuje przepisy a także ogranicza częstotliwość składania formularzy MDR.

Wydłużone terminy

W ustawie znalazły się także zapisy, które mają doprecyzować regulacje o terminach ulegających wydłużeniu, jeśli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień wolny, a także których celem jest doprecyzowanie zapisów dotyczących zaokrąglania odsetek za zwłokę. Pojawia się możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności. Znosi obowiązek składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy nadpłata wynika ze skorygowanej deklaracji, a także uzupełnia regulacje dotyczące zwrotu podatku, terminów zwrotu nadpłaty oraz jej oprocentowania.

Ordynacja podatkowa: inne zmiany

Nowelizacja zakłada uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających i zwiększenie wysokości korekty z kwoty 5 tys. do 10 tys. zł. Podniesiona zostaje także do 5 tys. zł z 1 tys. zł kwota podatku, którą będzie mogła zapłacić osoba trzecia.

Przepisy mają też umożliwić wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych na podstawie danych znanych organowi podatkowemu z urzędu bez uprzedniego doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo od 1 października 2026 r., choć część z nich wejdzie w życie w innych terminach.

Źródło: PAP
