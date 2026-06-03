Kary za koszenie trawnika 2026. Kiedy nie wolno kosić trawy? Czy jest zakaz koszenia trawy w niedzielę i święta?

Czy istnieje zakaz koszenia trawy w Polsce?

W polskim prawie nie ma przepisu, który wprost zakazywałby koszenia trawnika w niedzielę, święta czy o określonej godzinie. Oznacza to, że samo uruchomienie kosiarki nie jest wykroczeniem. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności. Jeśli hałas będzie uciążliwy dla otoczenia, może zostać uznany za zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Uwaga, koszenie w czasie ciszy nocnej, czyli między 22:00 a 6:00, to już naruszenie przepisów. Hałasowanie po godzinie 22:00 i przed 6.00 rano może być podstawą do interwencji służb. Kosiarki spalinowe potrafią generować hałas przekraczający nawet 90–100 decybeli. To poziom porównywalny z motocyklem lub młotem pneumatycznym. Dlatego rozpoczęcie koszenia o 5 rano może skończyć się konfliktem z sąsiadami, nawet jeśli nie łamie konkretnego przepisu dotyczącego godzin pracy w ogrodzie.

Czy można kosić trawę w niedzielę i święta?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez właścicieli domów i działek. Prawo nie wprowadza ogólnokrajowego zakazu koszenia trawy w niedziele i święta. Teoretycznie można więc uruchomić kosiarkę również w dzień ustawowo wolny od pracy. W praktyce sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Niedziela dla wielu osób jest dniem odpoczynku. Głośne prace ogrodowe mogą zostać odebrane jako uciążliwe, zwłaszcza rano lub w porze obiadowej.

Jeżeli planujemy koszenie w weekend, najlepiej wybrać godziny dzienne i unikać wczesnego poranka oraz późnego wieczoru.

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Czy wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia może zakazać koszenia?

Wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie często wprowadzają własne regulaminy dotyczące utrzymania porządku i zasad współżycia mieszkańców. Mogą pojawić się w nich zalecenia dotyczące godzin wykonywania głośnych prac. Nie są one jednak przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W praktyce takie zapisy mają głównie charakter porządkowy i pomagają ograniczać konflikty między mieszkańcami.

Koszenie trawy na działce ROD. Obowiązują dodatkowe zasady

Nieco inaczej wygląda sytuacja na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Każdy ogród działkowy posiada własny regulamin. Często zawiera on ograniczenia dotyczące wykonywania hałaśliwych prac w niedziele i święta.

Działkowcy powinni więc sprawdzić obowiązujące zasady w swoim ROD. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować upomnieniem, a w skrajnych przypadkach nawet poważniejszymi konsekwencjami przewidzianymi przez zarząd ogrodu.

Kiedy kosiarka spalinowa może być czasowo zakazana?

Mało kto zdaje sobie sprawę, że w wyjątkowych sytuacjach mogą pojawić się ograniczenia dotyczące używania urządzeń spalinowych. Dotyczy to przede wszystkim okresów wysokiego zanieczyszczenia powietrza. W takich przypadkach samorządy mogą wprowadzać czasowe ograniczenia wynikające z lokalnych programów ochrony powietrza. Zakazy mają charakter lokalny i obowiązują wyłącznie na określonym obszarze przez wskazany czas.

Jakie kary grożą za koszenie trawy?

Samo koszenie trawnika nie jest wykroczeniem i nie grozi za nie mandat. Problemy mogą pojawić się wtedy, gdy hałas zostanie uznany za zakłócanie spokoju lub porządku publicznego. Funkcjonariusze mogą wtedy interweniować na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń art. 51 §1. W grę wchodzi mandat do 500 zł, albo grzywna nawet 5 000 zł, ale to rzadkie przypadki i wymagają postępowania sądowego. Najczęściej kończy się to pouczeniem lub prośbą o zaprzestanie hałaśliwych prac.

Jak uniknąć konfliktów z sąsiadami?

Najprostszym rozwiązaniem jest koszenie trawy w ciągu dnia i unikanie godzin i dni, które większość osób przeznacza na odpoczynek. Warto pamiętać, że nawet jeśli przepisy nie zakazują koszenia w niedzielę czy święto, nie oznacza to, że sąsiedzi będą zadowoleni z hałasu za oknem. Czasami wystarczy przesunąć prace o kilka godzin, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. Trawnik można skosić niemal każdego dnia. Znacznie trudniej odbudować dobre relacje z sąsiadami po głośnym weekendowym poranku.