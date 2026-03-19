W przypadku zmiany pracy często zapomina się o tym, że było się uczestnikiem PPK. Dopiero po zmianie pracy pojawiają się pytania: Co z pieniędzmi, które już uzbierałem, czy jestem w stanie je odzyskać, czy mogę je przepisać na nowy rachunek. W poniższym artykule wytłumaczymy możliwości, jakie ma uczestnik PPK, który zmienia pracodawcę.

Transfer przez pracodawcę: kto, jak i w jakim terminie

Z możliwości transferu za pośrednictwem pracodawcy może skorzystać każda osoba, która już wcześniej została zapisana do PPK i posiada rachunek lub rachunki w tym systemie. Aby uruchomić procedurę, pracownik składa nowemu pracodawcy oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK.

Oświadczenie składa się bezpośrednio pracodawcy – przepisy nie narzucają konkretnej formy – dlatego może ono zostać przekazane także elektronicznie. Eksperci PPK rekomendują jednak formę pisemną, m.in. ze względów dowodowych oraz konieczność wskazania instytucji finansowych prowadzących dotychczasowe rachunki.

Na złożenie oświadczenia pracownik ma 7 dni od momentu zawarcia w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK przez nowego pracodawcę. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje jego bezskutecznością, o czym pracodawca powinien poinformować zatrudnionego.

Złożenie oświadczenia w terminie leży w interesie pracownika. Pozwala bowiem skumulować środki na jednym rachunku, co może zwiększyć efektywność ich inwestowania. Po otrzymaniu oświadczenia pracodawca niezwłocznie informuje pracownika o obowiązku złożenia – w jego imieniu – wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na wcześniejszych rachunkach PPK.

Uczestnik PPK może jednak nie wyrazić zgody na taki transfer. W tym celu powinien poinformować pracodawcę – najlepiej pisemnie – w ciągu 7 dni od otrzymania stosownej informacji. Jeśli sprzeciw nie zostanie zgłoszony, pracodawca składa wniosek o transfer za pośrednictwem instytucji finansowej prowadzącej nowy rachunek. W przypadku braku zgody środki pozostają na dotychczasowych rachunkach do czasu ich wypłaty, zwrotu lub późniejszego przeniesienia.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych



Art. 19. [Złożenie podmiotowi zatrudniającemu oświadczenia o zawartych w imieniu uczestnika PPK umowach o prowadzenie PPK; wypłata transferowa]



1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK, uczestnik PPK składa podmiotowi zatrudniającemu, a w przypadku kilku podmiotów zatrudniających - podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK, oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie zawiera oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy.



2. Podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po jego otrzymaniu informuje uczestnika PPK, który złożył to oświadczenie, o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.



3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, uczestnik PPK informuje, w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2.



4. W przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, podmiot zatrudniający składa, w imieniu uczestnika PPK, o którym mowa w ust. 1, i za pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą ten podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK, wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.



5. W przypadku braku zgody uczestnika PPK na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, środki dotychczas zgromadzone na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, pozostają na tych rachunkach PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.



6. (uchylony).

Samodzielny transfer i ważne ograniczenia

Uczestnik PPK może również samodzielnie zlecić przeniesienie środków – w dowolnym momencie i bez udziału pracodawcy. W tym celu powinien skontaktować się bezpośrednio z instytucją finansową prowadzącą rachunek.

Standardowo transfer realizowany jest w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia dyspozycji. Co istotne, przeniesieniu podlega zawsze całość zgromadzonych środków – nie ma możliwości transferu tylko części oszczędności.

Środki można przenosić wyłącznie pomiędzy rachunkami PPK. Nie ma możliwości ich przekazania np. na konta emerytalne takie jak PPE, IKE czy IKZE.