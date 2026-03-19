Resort obrony chce uprościć i doprecyzować przepisy dotyczące należności finansowych żołnierzy zawodowych oraz dostosować je do obowiązujących regulacji ustawowych. Projekt rozporządzenia, który trafił do uzgodnień, porządkuje kwestie diet oraz rozliczeń delegacji, eliminując dotychczasowe niejasności.

100 proc. diety w celu uczestniczenia w ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych

Projekt rozporządzenia doprecyzowuje, że żołnierze zawodowi odbywający podróż służbową są uprawnieni do otrzymania diety w wysokości 100 proc., pomimo otrzymania bezpłatnego wyżywienia, jeżeli podróż ta realizowana jest w celu udziału w „ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych”. Zmiana ta ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do nowych regulacji wprowadzonych w art. 445 ust. 15 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Przepisy te zostały zmienione na mocy nowelizacji z 25 czerwca 2025 r. (Dz.U. poz. 1014).

Dłuższy czas na rozliczenie zaliczki

Projekt zakłada także wydłużenie terminu rozliczania zaliczki otrzymanej na pokrycie kosztów odbywania krajowej podróży służbowej. Obecnie czas na rozliczenie zaliczki wynosi siedem dni. W projekcie zaproponowano wydłużenie tego czasu do 14 dni. Termin rozliczenia zaliczki otrzymanej na pokrycie kosztów podróży służbowej będzie taki sam zarówno dla podróży zagranicznych jak i dla podróży krajowych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu „nowe rozwiązanie będzie miało szczególne znaczenie przy podróżach łączonych (krajowej i zagranicznej), gdzie obecnie funkcjonują dwa różne terminy rozliczenia otrzymanej zaliczki (7 dni dla krajowej i 14 dla zagranicznej), co tworzy zbędną biurokrację”.

Kiedy rozporządzenie ma wejść w życie?

Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Obrony Narodowej, a ministerstwem współpracującym jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej