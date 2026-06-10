Majątek tego najbogatszego posła przyprawia o zawrót głowy. Na czy dorobił się sejmowy krezus?

Najbogatszy poseł obecnej kadencji

Krezusem jest poseł Platformy Obywatelskiej Artur Łącki, przedsiębiorca z branży hotelowej, który w Sejmie zasiada drugą kadencję. Stan bankowego konta polityka to 950 tys. zł, 320 tys. euro oraz 800 tys. dolarów. Wylicza wp.pl i zauważa, że w porównaniu do 2024 roku zanotował spadek oszczędności w złotówkach i euro, ale znaczny wzrost w dolarach.

Miliony ulokowane w papierach wartościowych

Jest jeszcze portfel papierów wartościowych, który obejmuje obligacje, wierzytelności i akcje o łącznej wartości 2 mln 300 tys. zł oraz 650 tys. euro. I tu w odniesieniu do ubiegłego roku zaszła zmiana. Poseł stracił 300 tys. zł, ale zyskał 150 tys. euro.

Dwa domy, dziewięć mieszkań i siedem garaży

Wrażenie robi też imponująca lista nieruchomości. Poseł ma dwa domy. Wartość pierwszego o powierzchni 350 metrów kwadratowych, który stanowi współwłasność małżeńską, wyceniono na 2,5 mln zł. Drugi dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych jest wart 5 mln zł.

Łącki wymienił również dziewięć mieszkań, siedem miejsc garażowych, ogród i magazyn. Wszystko to jest małżeńską współwłasnością o łącznej wartości 2 mln 750 tys. euro.

Nieruchomości warte dziesiątki milionów złotych

To jeszcze nie wszystko. Jest też gospodarstwo rolne warte 75 tys. zł oraz działki sklasyfikowane jako „inne nieruchomości”. Ich aktualna wycena opiewa na 30 mln zł.

Udziały w spółce i ponad pół miliona dochodu

W oświadczeniu majątkowym Artura Łąckiego znajdziemy też udziały w spółce Amber Baltic Golf Club zarządzającej jednym z pól golfowych nad Bałtykiem. W 2025 roku dochody polityka wyniosły łącznie ponad 521 tys. zł, z czego 36 tys. zł pochodziło z diety poselskiej.

Samochody i luksusowe zegarki

Oświadczenie majątkowe pozwala też zajrzeć do garażu Artura Łąckiego. Najzamożniejszy parlamentarzysta jeździ luksusowymi autami: Mercedesem EQC, rocznik 2020 i Land Roverem Range Rover z 2019 roku oraz BMW 4 Cabrio z 2014 roku.

W swojej kolekcji ma też drogie zegarki, takie jak Rolex, IWC, Rado, Hublot oraz Geneve. Chociaż polityk nie określił wartości poszczególnych egzemplarzy, można przypuszczać, że każdy z nich jest wart ponad 10 tys. zł. - pisze wp.pl. Do tego dochodzą antyczne dzieła sztuki, w tym obraz olejny i rzeźby.